W skrócie Skoda Fabia 130 Sport to limitowana i najmocniejsza wersja Fabii w historii, bazująca na Monte Carlo z ulepszonym silnikiem 1.5 TSI.

Model wyróżnia się obniżonym zawieszeniem, precyzyjniejszym prowadzeniem oraz sportowymi detalami nawiązującymi do dziedzictwa marki.

Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i sportowych emocjach, a cena na polskim rynku nie jest jeszcze znana.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od debiutu w 1999 roku Skoda Fabia zdobyła ogromną popularność, czego najlepszym dowodem jest fakt, że do dziś wyprodukowano ponad 5 milionów egzemplarzy tego modelu. Przez lata obok wersji standardowych pojawiały się także sportowe odmiany hatchbacka, znane jako RS. Pierwsza generacja z silnikiem 1.9 TDI nie spełniła oczekiwań sprzedażowych, natomiast druga, napędzana jednostką 1.4 TSI, okazała się znacznie bardziej udana. Trzecia generacja zrezygnowała z oznaczenia RS, oferując na rynku specjalną wersję Fabia R5 z 280-konnym silnikiem 1.6.

W przypadku czwartej generacji Skody marka zrezygnowała z wyraźnie sportowych wariantów. Ich miejsce zajęła wersja Monte Carlo - najdroższa i najlepiej wyposażona odmiana, skierowana do osób, dla których standardowy wygląd jest zbyt spokojny. W tym przypadku większe osiągi ustąpiły miejsca bardziej dynamicznej stylistyce, a pod maskę trafiły te same silniki, co w "zwykłych" wersjach. Do teraz.

Nowa Fabia 130 Sport to najszybszy hatchback w historii marki materiały prasowe

Nowa Fabia 130 Sport. Najszybszy hatchback w historii marki

Z okazji jubileuszu 130-lecia działalności czeski producent postanowił zaskoczyć klientów specjalną wersją Fabii, nazwaną 130 Sport. Wariant ten otrzymał szereg istotnych modyfikacji, które w ostatecznym rozrachunku czynią go najszybszą seryjnie produkowaną Fabią w historii. Maksymalna prędkość samochodu wynosi 228 km/h, a osiągnięcie takiego wyniku stało się możliwe dzięki licznym zmianom w układzie napędowym.

Fabia 130 napędzana jest ulepszonym silnikiem 1.5 TSI EVO2. Specjaliści Skody ds. układów napędowych zmodyfikowali m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań i wahacze, aby jednostka mogła osiągać wyższą moc. Silnik zapewnia większą dynamikę już od 3500 obr./min, osiągając maksymalną moc 130 kW (ok. 180 KM) w przedziale 5750-6000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy 250 Nm dostępny jest od 1500 do 4000 obr./min.

Siedmiobiegowa skrzynia DSG również przeszła szereg usprawnień - podniesiono punkty zmiany biegów, w trybie Sport zastosowano podwójne redukcje dla płynniejszych przełożeń, a zmienione ustawienia pracy przy hamowaniu pozwalają szybciej odzyskiwać prędkość.

Wnętrze Fabii 130 Sport zostało zaprojektowane tak, aby zapewniać komfort i pozwalać odczuć emocje. materiały prasowe

Fabia 130 Sport standardowo posiada sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm, które w połączeniu z 18-calowymi felgami poprawia stabilność auta. Zmieniono także układ kierowniczy, aby reakcje były bardziej precyzyjne, a wyczucie lepsze w nowych trybach jazdy.

Auto wyposażono w dwustopniowy system kontroli dynamiki, dostępny bezpośrednio z menu pojazdu. System ASR można wyłączyć, umożliwiając kontrolowany poślizg kół w odpowiednich warunkach, a wybór trybu ASR Sport + ESC Sport pozwala na większy poślizg, podczas gdy późniejsza interwencja ESC zapewnia emocjonującą, a jednocześnie bezpieczną jazdę.

Nowoczesne technologie i sportowo wykończone wnętrze

Także wnętrze Fabii 130 Sport zostało odpowiednio zmienione. Sportowe fotele z elektryczną regulacją i bocznym podparciem mają zapewniać stabilność nawet podczas dynamicznej jazdy. Trójramienna, sportowa i wielofunkcyjna kierownica oraz stalowe nakładki na pedały podkreślają sportowy charakter auta.

Całość dopełniają czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach drzwi. Standardem jest 10-calowy Virtual Cockpit, a opcjonalny 9-calowy ekran systemu multimedialnego oferuje nowoczesne funkcje łączności.

Inspiracja rajdową Fabią Rally 2. A jak ceny?

Nowa Fabia 130 Sport jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim oraz czarnym. Wygląd samochodu podkreślają czarne detale, takie jak przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Charakter auta wzmacniają reflektory Bi-LED z ciemnymi kloszami. Tył pojazdu zdobi czarny pas, inspirowany rajdową Fabią Rally2, znany już z wcześniejszych edycji specjalnych. Całość uzupełniają podwójne końcówki układu wydechowego umieszczone pod dyfuzorem.

Niestety na chwilę obecną nie są znane ceny nowej Fabii 130 Sport w Polsce. Na rynku brytyjskim model wyceniono na około 30 tys. funtów, co w przeliczeniu daje około 150 tys. zł. W przypadku pojawienia się polskiego cennika, zaktualizujemy materiał.

Dacia Duster III. Najlepsze nowe auto dla Kowalskiego? INTERIA.PL