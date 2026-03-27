Spis treści: Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Jest projekt ustawy Koniec placu manewrowego Nowa baza pytań na egzaminie teoretycznym

Egzaminy na prawo jazdy wyglądają praktycznie tak samo od 34 lat. Jedyną nowością było przesunięcie parkowania z placu manewrowego do części praktycznej, która odbywa się na mieście. W efekcie kursant parkuje w ruchu rzeczywistym, a nie między słupkami. Teraz jednak zmian będzie znacznie więcej, w radiu RMF mówił o nich minister Infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Jest projekt ustawy

- Muszą nastąpić zmiany w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców. Przygotowujemy się do tego, mam przygotowaną ustawę, w szczegółach ją zaprezentuje pan minister Stanisław Bukowiec, który jest odpowiedzialny za ten obszar Ministerstwa Infrastruktury - powiedział Klimczak, który dodał, że ta prezentacja nastąpi już w przyszłym tygodniu.

Koniec placu manewrowego

Plany zakładają całkowite zniesienie jazd po placu manewrowym, dotyczyć to będzie prawa jazdy na kategorii B, czyli najpopularniejszej kategorii, która dopuszcza do prowadzenia samochodów osobowych.

- W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym, większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości. My przychylamy się do ich zdania. Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat, jesteśmy gotowi - powiedział Klimczak.

Nowa baza pytań na egzaminie teoretycznym

Ale to nie wszystko. Ministerstwo przygotowuje się również do przebudowania pytań na egzaminie teoretycznym. - Pytania nie odzwierciedlają rzeczywistości drogowej, są sztuczne - ocenił minister Klimczak, dodając, że zbędne są pytania dotyczące silnika czy pracy administracji, a powinny dotyczyć bezpiecznego poruszania się na drodze i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Zniknąć ma komisja, która obecnie odpowiada za tworzenie pytań do egzaminu teoretycznego, zostanie ona zastąpiona zupełnie nowym ciałem.

