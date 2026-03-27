Porsche Cayenne Electric to jeden z najważniejszych modeli w historii marki. Po raz pierwszy flagowy SUV z Zuffenhausen otrzymuje w pełni elektryczny napęd, który ma dołączyć do wersji spalinowych, ale przy okazji pokazać, jak daleko można przesunąć granice osiągów w samochodzie tej klasy. I to nie tylko w kwestii przyspieszenia.

Porsche Cayenne Turbo Electric - 1156 KM i przyspieszenie 2,5 s do 100 km/h

Pierwsze pełne wciśnięcie pedału przyspieszenia w nowym Cayenne Turbo Electric nie skutkuje po prostu zwykłym nabieraniem prędkości. To fizyczny atak na organizm. 2,5 sekundy do "setki" i zaledwie 7,4 sekundy do 200 km/h sprawiają, że twoja głowa nieustannie walczy z zagłówkiem, a żołądek protestuje przeciwko przeciążeniom.

To najmocniejsze seryjne Porsche w historii. Siedząc wewnątrz tej luksusowej, ponad dwuipółtonowej maszyny, trudno uwierzyć, jak skutecznie inżynierowie z Weissach zatuszowali jej masę. Cayenne nie tylko startuje jak pocisk, ale z zaskakującą lekkością wpisuje się w zakręty, dając poczucie zwinności, którego nie powstydziłyby się niektóre mniejsze auta. Jasne, czujesz, że prowadzisz duży samochód, ale masa nie jest problemem i nie odbiera frajdy z jazdy.

Cayenne w wersji Turbo rozpoznasz po dużych czarnych wstawkach pod reflektorami materiały prasowe

Czy elektryczne Porsche Cayenne zastąpi wersje spalinowe?

Oficjalna strategia Porsche jest jasna: marka chce dawać klientom wybór. W salonach obok siebie stać będą wersje spalinowe, hybrydy typu plug-in oraz nowa linia elektryczna. Producent deklaruje, że ta "triada napędowa" utrzyma się w ofercie co najmniej do końca dekady.

Jednak po kilku godzinach spędzonych za kierownicą wersji Turbo Electric, ten pluralizm wydaje się być jedynie formą asekuracji. Elektryczne Cayenne w topowej wersji jest tak bezkompromisowo dobre, tak uniwersalne i tak potężne, że tradycyjne silniki spalinowe zaczynają brzmieć jak technologia z poprzedniej epoki. Jeśli jeden samochód potrafi być jednocześnie komfortową salonką, pogromcą supersamochodów na autostradzie i skutecznym terenówką, to trudno znaleźć racjonalny argument za pozostaniem przy benzynie. W świecie, gdzie prąd daje takie możliwości, reszta gamy wydaje się być jedynie ukłonem w stronę nostalgii.

Elektryczne Cayenne powstało na platformie PPE i będzie się różniło wyglądem od modeli spalinowych, które nie opuszczają gamy Adam Majcherek INTERIA.PL

Napęd Porsche Cayenne Electric - chłodzenie olejowe i rekuperacja 600 kW

To, co czujesz pod prawą nogą, to nie magia, a czysta inżynieria przeniesiona prosto z torów Formuły E. Porsche traktuje serię wyścigową jako laboratorium, a Cayenne Electric jest pierwszym tak wyraźnym beneficjentem tego transferu.

Kluczem do stałych, powtarzalnych osiągów jest innowacyjne chłodzenie. Podczas gdy w konwencjonalnych silnikach elektrycznych chłodzi się jedynie zewnętrzną obudowę, tutaj zastosowano bezpośrednie chłodzenie olejowe. Specjalna ciecz płynie miedzianymi przewodami bezpośrednio w żłobkach stojana - dokładnie tam, gdzie generowane jest najwięcej ciepła. Dzięki temu silnik na tylnej osi wersji Turbo może pracować z ogromnym obciążeniem bez ryzyka spadku mocy, osiągając przy tym sprawność na poziomie 98 proc.

Porsche zastosowało w Cayenne ruchome elementy poprawiające aerodynamikę materiały prasowe

Równie imponująca jest rekuperacja. System potrafi odzyskiwać energię z mocą do 600 kW - to wartość identyczna jak w bolidzie Porsche 99X Electric. W praktyce oznacza to, że w 97 proc. codziennych sytuacji drogowych mechaniczne hamulce tarczowe są po prostu zbędne. Samochód wytraca prędkość silnikami, ładując przy tym akumulator i zwiększając twój zasięg przy każdym dojeździe do świateł.

Porsche Active Ride i skrętna tylna oś - jak Cayenne ukrywa 2,5 tony masy

Największym zaskoczeniem nie jest jednak to, jak nowe Cayenne przyspiesza, ale jak skręca. Masa ponad 2,5 tony powinna być odczuwalna przy każdym gwałtownym ruchu kierownicą, tymczasem inżynierowie Porsche zastosowali tu zestaw "zaklinaczy rzeczywistości".

Elektryczne Cayenne jest o 5 cm dłuższe od spalinowego, ale rozstaw osi wzrósł aż o 13 cm Adam Majcherek INTERIA.PL

Kluczową rolę odgrywa system Porsche Active Ride. To aktywne zawieszenie niemal całkowicie eliminuje przechyły nadwozia w zakrętach, sprawiając, że auto sunie jak po szynach. W połączeniu ze skrętną tylną osią, która wychyla koła o 5 stopni, gabaryty samochodu (niemal 5 metrów długości) po prostu znikają. Precyzja układu kierowniczego jest chirurgiczna, a zwrotność w ciasnych łukach sprawia, że czujesz się, jakbyś prowadził auto o dwa rozmiary mniejsze.

To jednak kij o dwóch końcach. Izolacja od prędkości jest tak doskonała, że łatwo przeszarżować. To auto ma tak świetną przyczepność i tak precyzyjny układ kierowniczy, że prędkości, przy których robi się niebezpiecznie, osiągasz zupełnie nieświadomie. Po prostu ich nie czuć.

W efekcie często dochodzisz do zakrętu znacznie szybciej, niż podpowiada intuicja, licząc na to, że Porsche Active Ride i potężne hamulce zdążą odrobić lekcję fizyki. I faktycznie - zdążają.

Obręcze w nadkolach mogą mieć nawet 22 cale średnicy i wcale nie wyglądają na zbyt duże materiały prasowe

Porsche Cayenne Electric w terenie - czy elektryczny SUV nadaje się do off-roadu

Można by pomyśleć, że SUV o mocy 1156 KM i przyspieszeniu supersamochodu będzie bezradny poza asfaltem. Nic bardziej mylnego. Cayenne Turbo Electric w terenie radzi sobie nie gorzej niż większość "poważnych" SUV-ów, którymi jeździłem.

Dzięki elektronicznemu układowi Porsche Traction Management (ePTM) oraz precyzji silników elektrycznych, auto potrafi pełzać w błocie i podjeżdżać pod strome wzniesienia z minimalną prędkością. Tam, gdzie silnik spalinowy musiałby walczyć z obrotami, elektryk po prostu płynie, dając kierowcy pełną kontrolę nad każdym niutonometrem momentu obrotowego. Wystarczy założyć odpowiednie opony, by Cayenne zamieniło się w niepowstrzymany czołg.

Napęd elektryczny znakomicie sprawdza się w terenie. Wystarczy dobrać odpowiednie opony materiały prasowe

Ale uniwersalność Cayenne nie kończy się na błocie. Porsche nie zapomniało, że to wciąż samochód rodzinny i wyprawowy. Mamy do dyspozycji potężny bagażnik o pojemności od 781 do nawet 1588 litrów po złożeniu siedzeń. Do tego dochodzi praktyczny 90-litrowy "frunk" (przedni bagażnik), idealny na kable do ładowania lub mniejszy bagaż. Do tego mamy jeszcze imponujący uciąg przyczepy - nawet do 3,5 tony!

Wnętrze Porsche Cayenne Electric - head-up AR, cyfrowy klucz i luksusowe detale

Wnętrze to popis cyfryzacji, ale w wydaniu, które nie przytłacza. Sercem jest Porsche Driver Experience z zakrzywionym wyświetlaczem OLED. System działa błyskawicznie i jest intuicyjny, choć prawdziwym "gamechangerem" jest wyświetlacz head-up z technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Wnętrze nawiązuje do pozostałych najnowszych modeli Porsche Adam Majcherek INTERIA.PL

Obraz projektowany jest tak, jakby znajdował się 10 metrów przed maską, bezpośrednio na nawierzchni. Jest on w pełni interaktywny - gdy zbliżysz się za mocno do poprzedzającego pojazdu, system wyświetli na nim ostrzegawczy trójkąt. Podczas jazdy z nawigacją strzałki kierunkowe zdają się leżeć na asfalcie, prowadząc Cię za rękę. W efekcie klasyczne zegary za kierownicą stają się niemal zbędne - wszystko, co ważne, dzieje się na linii wzroku.

Ekran dotykowy jest zakrzywiony, dzięki czemu łatwiej się go obsługuje Adam Majcherek INTERIA.PL

Zużycie energii i ładowanie Porsche Cayenne Electric - 400 kW i 300 km w 10 minut

Mimo potężnej mocy, Cayenne potrafi być oszczędne. Przy bardzo delikatnej jeździe udało mi się osiągnąć zużycie na poziomie 22 kWh/100 km, co przy akumulatorze o pojemności 113 kWh brutto obiecuje realne zasięgi rzędu 500-600 km, oczywiście nie na autostradzie czy drodze ekspresowej.

A gdy prąd się skończy? Architektura 800 V pozwala na ładowanie z mocą do 400 kW. W optymalnych warunkach postój na kawę trwający 10 minut wystarczy, by odzyskać ponad 300 km zasięgu. Porsche wprowadza też nowość - ładowanie indukcyjne o mocy 11 kW, które pozwoli uzupełnić energię w garażu bez dotykania jakichkolwiek kabli.

Jak na pięciometrowego SUV-a przystało, Cayenne imponuje ilością miejsca w środku Adam Majcherek INTERIA.PL

Porsche Cayenne Turbo Electric - czy to najbardziej wszechstronny SUV świata

Nowe Porsche Cayenne Turbo Electric to inżynieryjny majstersztyk, który budzi tyleż podziwu, co niepokoju. Z jednej strony mamy do czynienia z samochodem kompletnym: potrafi zabrać rodzinę na wakacje w ciszy i komforcie, a chwilę później, na torze lub autostradzie, oddać do dyspozycji 1156 KM, które katapultują go do setki w tempie motocykla sportowego.

Oprócz standardowego bagażnika do dyspozycji podróżujących oddano jeszcze 90-litrowy "frunk" INTERIA.PL

Jednak ta potęga ma swoją cenę - i nie mówię tu tylko o kwocie 727 tys. zł, od której zaczyna się zabawa w konfiguratorze wersji Turbo. Chodzi o specyficzny rodzaj odizolowania. Systemy takie jak Porsche Active Ride czy skrętna tylna oś działają tak skutecznie, że jako kierowca niemal przestajesz czuć masę własną auta.

To fascynujące, ale i złudne. Prędkości, przy których w każdym innym SUV-ie zapalałaby się w głowie czerwona lampka, tutaj wydają się spacerowe. Dopiero brutalne hamowanie przed zakrętem przypomina, że pędzącego kolosa o wadze ponad 2,5 tony nie da się zatrzymać w miejscu samym oprogramowaniem, choćby rekuperacja miała i 600 kW mocy.

Ogromna bateria pozwala na osiągnięcie realnych zasięgów przekraczających 500 km PAP

Czy to koniec ery spalinowej w historii Porsche?

Patrząc na to auto, deklaracja Porsche o równoległym rozwijaniu silników spalinowych i hybryd po 2030 roku brzmi jak czysta dyplomacja. Rozumiem, że są rynki i klienci przywiązani do dźwięku V8, ale technologicznie Cayenne Turbo Electric po prostu ich deklasuje. Wydajność napędu sięgająca 98 proc., inteligencja systemu AR, który "maluje" wskazówki na asfalcie, i niesamowita precyzja w terenie sprawiają, że tradycyjne rozwiązania wydają się przy nim mechanicznie niezdarne.

Cayenne Turbo Electric to manifest możliwości Porsche. To samochód, który udowadnia, że elektryfikacja nie musi być nudnym kompromisem w imię ekologii. To raczej nowy poziom brutalnej siły, podany w bardzo cyfrowym i sterylnym opakowaniu. Jeśli stać cię na ten bilet, otrzymasz prawdopodobnie najbardziej kompetentnego SUV-a na świecie. Ale lojalnie ostrzegam: po kilku startach z funkcją Launch Control twój błędnik może mieć inne zdanie na temat postępu w motoryzacji niż inżynierowie z Zuffenhausen.