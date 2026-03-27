W skrócie W najnowszym wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się propozycja zmiany dotycząca rejestracji pojazdów, znosząca obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych przy zakupie auta używanego.

Zgodnie z projektem nowe przepisy pozwolą na rejestrację pojazdu bez potrzeby fizycznego przynoszenia tablic do urzędu, a urzędnik będzie opierał się na oświadczeniu właściciela o stanie tablic.

Planowane są dalsze zmiany umożliwiające m.in. rejestrację auta online za pośrednictwem aplikacji mObywatel, które mają wejść w życie od 18 stycznia 2027 roku.

Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się kosmetyczna, ale w praktyce dotyka jednego z najbardziej uciążliwych elementów procedury rejestracyjnej. Chodzi o obowiązek fizycznego przynoszenia tablic do urzędu i ich ponownej legalizacji - coś, co dla wielu kierowców kupujących auto używane było uciążliwą formalnością bez realnej wartości.

Koniec ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych

Pod koniec ubiegłego roku minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedzieli szereg zmian, które miały zwiększyć poziom cyfryzacji usług dla obywateli i ułatwić właścicielom pojazdów przeprowadzenie procesu ich rejestracji.

Teraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury opublikowany został najnowszy wykaz prac legislacyjnych, w którym na ostatniej pozycji pojawiło się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Jak wyjaśniono w dokumentach ministerstwa, chodzi m.in. o przepis, który zniesie obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych, a w konsekwencji - sprawi, że przy zakupie samochodu używanego w ogóle nie będzie trzeba zdejmować tablic i zanosić ich do urzędu.

Rejestracja auta bez wizyty z tablicami w urzędzie

Dziś kierowcy, którzy chcą zachować dotychczasowy numer rejestracyjny muszą przynieść tablice do urzędu i uzyskać nowe nalepki legalizacyjne. Gdy nowe prawo wejdzie w życie ten obowiązek zniknie - informacja o dotychczasowym znaku legalizacyjnym trafi do nowego dowodu rejestracyjnego i nie będzie trzeba nanosić nowych naklejek. Dwa zastrzeżenia:

tablice muszą być utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny - nieuszkodzony, muszą to być tablice zgodne z aktualnym wzorem - czyli nie da się utrzymać np. tablic z flagą Polski zamiast unijnych gwiazdek.

Oświadczenie zamiast kontroli. Urzędnik nie sprawdzi tablic

Tego, w jakim stanie jest tablica nikt nie będzie fizycznie sprawdzał - urzędnik będzie bazował na oświadczeniu właściciela, który przyjdzie zarejestrować pojazd.

Zaktualizowane rozporządzenie ma być opublikowane w drugim kwartale tego roku i zacznie obowiązywać pół roku później.

Rejestracja auta przez mObywatel. Co jeszcze planuje rząd

To nie koniec przewidywanych zmian dla kierowców. Następna w kolejce jest możliwość złożenia wnioski o rejestracji pojazdu online za pośrednictwem aplikacji mObywatel, czy wykorzystanie tej aplikacji do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub poinformowania urzędu o zbyciu auta. Przepisy dotyczące w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2027 r., gdyż zmiana wymaga odpowiedniego dostosowania systemów informatycznych.

