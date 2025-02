Przypominamy o tym, ponieważ niedawno Skoda zaprezentowała nową, usportowioną wersję swojego rodzinnego bestsellera. Nowa Octavia RS nie tylko zyskała więcej mocy i jeszcze lepsze właściwości jezdne, ale jednocześnie zachowała wszystkie atuty bazowej wersji, o których niejednokrotnie pisaliśmy już wcześniej. Czy zatem czeska nowość w odmianie RS ma jakiekolwiek wady?

Po czym rozpoznać, że to Skoda Octavia RS?

Zacznijmy jednak od początku. Topową odmianę ulubieńca przedstawicieli handlowych można łatwo rozpoznać m.in. za sprawą specjalnych emblematów RS, które zdobią tylną klapę oraz grill. Znakiem rozpoznawczym usportowionych modeli czeskiego producenta są także czarne akcenty, które zdobią karoserię auta. Znajdziemy je m.in. na obramowaniu osłony chłodnicy, ramach okien, czy bocznych lusterkach.

Czarne elementy pojawiają się także na przeprojektowanym przednim zderzaku oraz tylnym dyfuzorze. W typowym dla wersji RS stylu z tyłu umieszczono ozdobny czerwony pasek biegnący przez całą szerokość auta. Oczywiście na klapie bagażnika nie mogło zabraknąć niewielkiego spojlera, który w wersji liftback dodatkowo podkreśla sportowy charakter pojazdu.

Znakiem rozpoznawczym usportowionych modeli czeskiego producenta są liczne czarne akcenty. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Całość dopełniają 18-calowe felgi Comet, a dla wymagających Skoda oferuje również 19-calowe obręcze Elias w odcieniu srebrnym lub antracytowym. Co warte uwagi - wersja RS to jedyny wariant Octavii, który standardowo wyposażono w reflektory Matrix LED.

Skoda Octavia RS łączy komfort ze sportowym charakterem

Świetne wrażenie robi także utrzymana w ciemnym kolorze kabina, która wyróżnia się m.in. nowymi listwami ozdobnymi oraz detalami na desce rozdzielczej przypominającym włókno węglowe. Trójramienna wielofunkcyjna kierownica sportowa z łopatkami zmiany biegów jest pokryta skórą, a nakładki na pedały wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Cały kokpit zdobi kontrastowe, czerwone przeszycie, które doskonale komponuje się z nowymi sportowymi fotelami.

Te standardowo pokryto pikowaną tapicerką materiałową z czerwonymi przeszyciami, natomiast w opcjonalnym wykończeniu Suedia zastosowano perforowane obicie ze sztucznej skóry. Co jednak najistotniejsze, nowe fotele nie tylko zapewniają lepsze trzymanie boczne podczas dynamicznej jazdy, ale także zaskakują komfortem. Połączenie sportowej stylistyki z wygodą bywa trudne, jednak w przypadku Octavii RS udało się to osiągnąć wzorowo.

Fotele pokryto pikowaną tapicerką materiałową z czerwonymi przeszyciami. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowa Octavia RS jest najmocniejsza w historii

To, co w topowej Octavii RS najciekawsze, nie rzuca się jednak od razu w oczy. Największą nowością jest 2-litrowy silnik benzynowy TSI, generujący 265 KM mocy i 370 Nm momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z szybką, 7-biegową automatyczną skrzynią DSG oraz napędem na przednie koła. Liftback przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,4 sekundy, a kombi w 6,5 sekundy. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h, co czyni ten model najszybszą Octavią RS w historii.

Nowa Skoda Octavia RS - dane techniczne Silnik 2.0 TSI Moc 195 kW (265 km) / 5,250 – 6,500 obr/min Maksymalny moment obrotowy 370 Nm / 1,600 – 4,500 obr/min



Skrzynia biegów 7-biegowa DSG Napęd Na przednią oś Przyśpieszenie 0–100 km/h 6.4 s (liftback) 6.5 (kombi) Prędkość maksymalna 250 km/h (ograniczona elektronicznie)

To jednak nie wszystko. Octavia RS została doposażona w sportowe zawieszenie z krótszymi sprężynami i specjalnymi amortyzatorami o sztywniejszych ustawieniach, co przekłada się na obniżenie samochodu o 15 milimetrów. Prowadzenie w trakcie dynamicznej jazdy ułatwia system VAQ - elektrohydrauliczne sprzęgło wielopłytkowe, które może blokować prędkość kół napędowych za pomocą mechanizmu różnicowego. Rozwiązanie kieruje większy moment obrotowy na zewnętrzne koło gdy auto znajduje się w zakręcie, co nie tylko ułatwia prowadzenie przy większych prędkościach, ale też pozwala utrzymać stabilność auta przy nagłej zmianie kierunku.

Kwestie techniczne uzupełnia zmodyfikowany układ hamulcowy, wyposażony w większe, wentylowane tarcze, a także nowy układ wydechowy. W trybie sportowym zapewnia on bardziej agresywne reakcje na wciśnięcie pedału gazu i hamulca. Jak widać, sportowych rozwiązań w nowej Octavii RS nie brakuje. Pytanie tylko – jak wpływają one na właściwości jezdne?

Octavia RS została doposażona w sportowe zawieszenie z krótszymi sprężynami i specjalnymi amortyzatorami o sztywniejszych ustawieniach. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Sportowa Skoda zaskakuje komfortem i rozsądnym spalaniem

Wszystko zależy od warunków, w jakich będziemy jeździć. Podczas normalnej jazdy, Octavia RS zaskakuje komfortem i świetnym układem kierowniczym. Pojazd prowadzi się pewnie i przewidywalnie, a w dużej mierze pomaga w tym opcjonalny układ adaptacyjnego zawieszenia DCC. W trybie komfortowym auto doskonale radzi sobie z nierównościami na drodze. Dodatkowo spory zapas momentu obrotowego umożliwia sprawne wyprzedzanie, a wciśnięcie pedału gazu powoduje natychmiastową reakcję silnika. Gdyby nie moc pod stopą, można by pomyśleć, że jedziemy standardową Octavią z silnikiem 1.5 TSI.

Pozytywnie trzeba też ocenić apetyt na paliwo. Przy spokojnej jeździe drogami pozamiejskimi spalanie utrzymuje się na poziomie 7,5 l na 100 km, co biorąc pod uwagę dużą moc silnika, jest wynikiem zasługującym na uznanie. Oczywiście, przy dynamicznej jeździe autostradą lub w mieście należy spodziewać się wyższych wartości, rzędu 8-9 l na 100 km.

Cały kokpit zdobi kontrastowe, czerwone przeszycie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Do prawdziwego życia Octavia RS budzi się jednak w przypadku dynamicznej jazdy, o czym dane nam się było przekonać na torze Automotodrom Grobnik. Wielu zapyta – po co testować usportowione, ale jednak rodzinne auto w takich warunkach? Odpowiedź jest prosta – gdyby nie to, nigdy nie odkrylibyśmy, do czego tak naprawdę zdolna jest nowa Octavia RS. A zdolna jest bez wątpienia do rzeczy wielkich.

Co rodzinne kombi robi na torze wyścigowym?

Po przełączeniu na tryb "sport" auto niemal natychmiastowo reaguje na ruchy prawej stopy, błyskawicznie przyspieszając i dając kierowcy odczuć, jak przednie koła chwytają asfalt. Nad prawidłowym torem jazdy stale czuwa wspomniany system VAQ, który sprawia, że pomimo przedniego napędu, auto nie wykazuje tendencji do nadmiernej podsterowności. Pojazd okazuje się zaskakująco zwinny, pewnie pokonując ciasne zakręty z wysokimi prędkościami, a usztywnione zawieszenie sprawia, że nie ma mowy o niepożądanym bujaniu na boki.

Po przełączeniu na tryb "sport" auto natychmiastowo reaguje na ruchy prawej stopy, błyskawicznie przyspieszając. Škoda Auto materiały prasowe

Podczas kolejnych przejazdów szybką nitką chorwackiego toru, momentami zapominaliśmy, że właśnie siedzimy za kierownicą popularnego, rodzinnego auta. Nasze wrażenia, osiągane prędkości i posłuszeństwo pojazdu bardziej pasowały do charakterystyki rasowo zestrojonego hot-hatcha, porównywalnego z Hyundaiem i30N czy Golfem GTI Clubsport. Inżynierowie Skody z pewnością wiedzą, na czym polega radość z jazdy po torze i w przypadku Octavii RS wykonali kawał świetnej roboty.

Skoda Octavia RS. Posumowanie, ceny i wyposażenie

Dzięki temu czeska nowość stanowi niemal idealną równowagę między praktycznością a zabawą, zachowując wszystkie zalety modelu, z którego pochodzi. Octavia RS jest przestronna, komfortowa, oferuje spory bagażnik oraz wszystkie dobrze znane rozwiązania "simply clever", a jednocześnie pozwala zakosztować naprawdę dynamicznej jazdy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po odstawieniu dzieci do szkoły, wybrać się na tor wyścigowy na godzinkę lub dwie i poczuć prawdziwie sportową frajdę. W tej kategorii Octavia RS praktycznie nie ma konkurencji.

Niestety, za taką wszechstronność trzeba zapłacić. Ceny Octavii RS zaczynają się od 181 300 zł za wersję liftback oraz 185 600 zł za wersję kombi. Na szczęście już w standardzie otrzymujemy niemal pełen pakiet dostępnego wyposażenia, uwzględniającego m.in. system infotainment z 13-calowym wyświetlaczem, wbudowaną nawigację, sportowe fotele, adaptacyjny tempomat, reflektory Matrix Beam, kamerę parkingową czy podgrzewaną kierownicę.

Topową odmianę Octavii można łatwo rozpoznać m.in. za sprawą specjalnego emblematu RS. Škoda Auto materiały prasowe

Skoda Octavia RS jest nie tylko szybka, ale też przestronna. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Kabina wyróżnia się m.in. nowymi listwami ozdobnymi przypominającymi włókno węglowe. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nic nie stoi na przeszkodzie, by po odstawieniu dzieci do szkoły, wybrać się na tor wyścigowy. Na godzinkę. Lub dwie. Škoda Auto materiały prasowe

