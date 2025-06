Geely JISU Fortune, którego nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza "szybko pływające szczęście Geely", to nowy rorowiec, poszerzający możliwości transportowe marki Geely. Ma pomóc marce w realizacji strategicznych celów, polegających na wzmocnieniu globalnej ekspansji oraz wydajności w dostarczaniu samochodów na rynki międzynarodowe. Rorowiec Geely ma 199,9 m długości, 38 m szerokości, zanurza się na 8,6 m i potrafi płynąć z prędkością 19 węzłów. Jednostka, co najistotniejsze z transportowego punktu widzenia, ma 12-piętrowy pokład samochodowy, składający się ze stałego 8-piętrowego pokładu, a także 4-piętrowego pokładu podnoszonego.

Są to przestrzenie przeznaczone dla samochodów benzynowych i elektrycznych, zasilanych bateriami litowymi. Z tego dwa pokłady są specjalnie przygotowane dla pojazdów zasilanych wodorem i gazem ziemnym. Łącznie, na statku zmieści się 7 tys. pojazdów, co czyni go jednym z największych transportowców typu ro-ro na świecie (BYD Shenzen potrafi pomieścić ich 9 tys.). JISU Fortune posiada dwa zestawy zbiorników na paliwo LNG typu C o pojemności 2 tys. m3 i jest zasilany zielonym paliwem LNG, co ma znaczenie również ze względów ekologicznych.