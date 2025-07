Turniej cieszący się uznaniem wśród telewidzów zmienił właśnie adres i przeprowadził się do Polsatu. Odbyłoby się to bez większego rozgłosu, gdyby nie spektakularna akcja promocyjna zorganizowana na ulicach Warszawy, w której uczestniczył wieloletni prowadzący teleturnieju.

Milionerzy przeprowadzają się do Polsatu. Akcja promocyjna w Warszawie

Osoby spacerujące we wtorek w okolicach Ronda ONZ w Warszawie mogły stać się świadkami tak zwanej "Wielkiej przeprowadzki". To spektakularna akcja promocyjna Milionerów, znanego teleturnieju, który zmienił stację telewizyjną i od września będzie emitowany w Polsacie. Po ulicach Warszawy krążył konwój składający się z trzech ciężarówek, na czele którego jechał Hubert Urbański za kierownicą Mini w wersji cabrio.

Na naczepach podłączonych do samochodów ciężarowych znajdowało się logo Milionerów i Polsatu z dużym napisem "przeprowadzka". Konwój przejechał m.in. na tle dużego banneru z wizerunkiem Huberta Urbańskiego, który znalazł się na ścianie jednego z warszawskich budynków. Sposób aranżacji całego wydarzenia z pewnością zwrócił uwagę Warszawiaków. Z pewnością przełoży się to na liczbę oglądających.

Milionerzy to dobrze znany teleturniej, który na polskich ekranach zadebiutował w 1999 roku. Program emitowany był z przerwami aż do 2025 roku zachowując niezmienną formułę polegającą na odpowiadaniu na pytania z wiedzy ogólnej i wykorzystywaniu kół ratunkowych. Przez wszystkie lata obecności w naszym kraju, niezmiennie prowadził go Hubert Urbański, który stał się polską ikoną teleturnieju.