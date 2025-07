Nissan zamyka fabrykę Civac w Meksyku do marca 2026 roku i przenosi produkcję do kompleksu Aguascalientes.

Problemy Nissana na globalnych rynkach stają się coraz poważniejsze. Firma, która jeszcze do niedawna świeciła triumfy na całym świecie, teraz walczy o przetrwanie w warunkach spadającej sprzedaży i malejących zysków. W reakcji na trudną sytuację, kierownictwo spółki postanowiło wdrożyć program naprawczy, w ramach którego przewiduje się zamykanie nierentownych fabryk oraz znaczną redukcję zatrudnienia.

Pod koniec czerwca 2025 roku dyrektor generalny Nissan Motor, Ivan Espinosa, ogłosił, że w związku z niezadowalającymi wynikami finansowymi za rok obrotowy 2024 oraz rosnącymi kosztami zmiennymi, firma zmuszona jest obrać nowy kierunek. Jak podkreślił - Nissan musi skoncentrować się na osiąganiu rentowności, która nie będzie w tak dużym stopniu uzależniona od skali sprzedaży. W praktyce oznacza to odejście od dotychczasowego modelu biznesowego, opartego przede wszystkim na wysokim wolumenie produkcji i sprzedaży, na rzecz strategii zakładającej poprawę marż i ograniczenie kosztów.

Nowa strategia Nissana zaczęła być wcielana w życie już w lipcu. Producent zapowiedział wówczas, że do marca 2028 r. zamknie dwa zakłady w Japonii - w Oppama i Nissan Shatai. Produkcja z tych fabryk zostanie przeniesiona do nowej placówki w Shonan, której uruchomienie planowane jest na marzec 2027 r. Dziennikarze agencji Reuters ustalili, że działania restrukturyzacyjne objęły również pracowników w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Jak się jednak okazuje, pierwszym zakładem poza Japonią, który zostanie zamknięty, będzie fabryka Civac w Meksyku. Zakład ten rozpoczął działalność w 1966 roku, stając się pierwszym punktem w międzynarodowej ekspansji Nissana poza granice Japonii. Do dziś wyprodukowano tam ponad 6,5 miliona pojazdów. Wiadomo już jednak, że do marca 2026 roku cały proces produkcyjny zostanie przeniesiony do nowoczesnego kompleksu Aguascalientes.