Nissan ogłasza największy w swojej historii program naprawczy, planując zamknięcie siedmiu fabryk i redukcję zatrudnienia o 20 tysięcy osób do 2028 roku.

Realizacji tego celu ma służyć plan restrukturyzacyjny, który przewiduje zamknięcie siedmiu z siedemnastu obecnie funkcjonujących fabryk oraz redukcję zatrudnienia o 20 tys. osób do końca marca 2028 roku, co oznacza, że pracę straci około 15 proc. zatrudnionych.

Na liście fabryk przeznaczonych do zamknięcia nie ma europejskiego zakładu w angielskim Sunderland, ale to nie oznacza, że i tam nie dojdzie do zwolnień. W zakładzie rozpoczynają się właśnie rozmowy na temat dobrowolnych odejść z pracy. Japońska agencja Kyodo donosi, że w Sunderland Nissan ma zmniejszyć zatrudnienie o 250 osób.