Z ujawnionych przez "Bild am Sonntag" dokumentów wynika, że Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu wykorzystywania pojazdów z silnikami spalinowymi w działalności komercyjnej od 2030 roku. Nowe przepisy miałyby objąć zarówno wypożyczalnie samochodów, jak i floty firmowe. Oznaczałoby to istotne ograniczenia w dostępności aut z napędem spalinowym na europejskim rynku.

Nico Gabriel, członek zarządu wypożyczalni Sixt, w rozmowie z dziennikiem Der Spiegel skrytykował planowany zakaz wykorzystywania pojazdów spalinowych, określając go "absolutnie niepraktycznym". Zwrócił uwagę na poważne braki w infrastrukturze ładowania w całej Europie oraz ostrzegł, że nowe przepisy mogą doprowadzić do upadku wielu firm. Turyści będą mieć trudności z użytkowaniem aut elektrycznych, co zniechęci ich do wynajmu.