W skrócie Na polskich drogach pojawia się coraz więcej pojazdów elektrycznych wyglądających jak rowery, które nie spełniają wymogów prawnych.

Rower elektryczny według przepisów musi posiadać napęd wspomagający pedałowanie i moc nieprzekraczającą 250 W.

Podczas specjalnej akcji warszawska policja ujawniła liczne nieprawidłowości, zatrzymując 49 nielegalnych pojazdów i wystawiając 90 mandatów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest rower.

Co to jest rower według przepisów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra, napędzany siłą mięśni, z opcjonalnym pomocniczym napędem elektrycznym uruchamianym poprzez nacisk na pedały. Taki napęd nie może przekraczać napięcia 48 V, mocy 250 W, a jego działanie powinno stopniowo spadać do zera po osiągnięciu prędkości 25 km/h.

Pojazd, który wygląda jak rower, ale przyśpiesza dzięki manetce, nie jest rowerem Policja

Innymi słowy, elektryczny rower ma wspomagania tylko poniżej tej prędkości, a do jazdy wymaga kręcenia pedałami.

Twój pojazd rozpędza się dzięki manetce? To nie masz roweru

Tymczasem coraz częściej na ulicach pojawiają się pojazdy, które przyspieszają wyłącznie dzięki manetce, bez konieczności pedałowania. Takie konstrukcje nie mieszczą się w definicji roweru ani motoroweru, co powoduje, że ich użytkownicy łamią przepisy ruchu drogowego - często nie posiadając wymaganych uprawnień czy obowiązkowego wyposażenia.

Policjanci wystawiali mandaty i wydawali zakazy jazdy Policja

49 pojazdów z zakazem jazdy. Tylko wyglądały jak rowery

Z tego względu warszawscy funkcjonariusze przeprowadzili specjalną akcję, w ramach której kontrolowali tego typu pojazdu. W ciągu tylko jednego dnia zatrzymali do kontroli 353 pojazdy elektryczne o wyglądzie klasycznego roweru. Aż 49 z nich zostało sklasyfikowanych jako pojazdy mechaniczne - nie spełniały one ustawowych wymagań roweru "elektrycznego", dlatego też nie zostały dopuszczone do ruchu.

Ogółem podczas działań, na użytkowników wszystkich kontrolowanych pojazdów nałożono 90 mandatów karnych.

Efekty kontroli pojazdów elektrycznych o wyglądzie klasycznego roweru KGP Warszawa Policja