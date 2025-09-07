W skrócie W sierpniu nastąpił spadek importu używanych samochodów do Polski, podczas gdy sprzedaż aut z rynku wtórnego minimalnie wzrosła.

Średnia cena używanego samochodu w Polsce osiągnęła już prawie 47 tys. zł i najpopularniejsze są auta w przedziale cenowym 20-40 tys. zł.

Agresywna polityka cenowa chińskich producentów przyciąga nowych klientów do salonów, co może wpływać na spadek importu używanych pojazdów.

Z danych Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że sierpień przyniósł spadek importu używanych samochodów. Wynik 71 537 pierwszych rejestracji takich pojazdów w Polsce oznacza spadek rok do roku o 6,8 proc.

To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy zainteresowanie sprowadzanymi samochodami w Polsce maleje. Z drugiej strony - jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego - liczba rejestracji nowych samochodów osobowych, drugi raz z rzędu, wzrosła w tempie dwucyfrowym. W sierpniu zarejestrowano w Polsce 47 295 nowych samochodów osobowych i dostawczych i był to trzeci najlepszy sierpniowy wynik w historii notowań (po sierpniu 2018 i 2019 roku).

Więcej Polaków w salonach. Chiński smok zjada handlarzy?

Co ciekawe, największe sierpniowe wzrosty rejestracji wśród samochodów nowych odnotowały marki Hyundai (+6 proc.), Suzuki (+5 proc.) i Renault (+4 proc.), z których każda cieszy się dość dużym powodzeniem wśród klientów indywidualnych.

Z drugiej strony, w zestawieniu pięćdziesięciu najchętniej kupowanych marek nowych samochodów w Polsce jedenaście pozycji należy do chińskich producentów. W 2025 roku łącznie odpowiadają one za 6,5 proc. rynku, co jest wynikiem najwyższym w historii.

Jednym z powodów spadku importu z pewnością są coraz bardziej przystępne cenowo samochody nowe (niższe ceny, wyższe rabaty), szczególnie chińskie, które dla wielu klientów podważają sens inwestowania w samochody używane w wieku do 4 lat

Paradoksalnie oznacza to, że agresywna polityka cenowa chińskich producentów, przynajmniej na ten moment, nie uderza wcale w uznane na polskim rynku marki samochodów.. Zamiast tego, Chińczycy przyciągają obecnie do salonów nowych klientów, którzy do tej pory w dużej mierze musieli szukać dla siebie samochodu na rynku wtórnym.

Zjawisko zdaje się potwierdzać wcześniejsze analizy SAMAR-u, dotyczące przepływów nabywców. Wynikało z nich, że nawet 9 na 10 klientów chińskich marek, to osoby, które do tej pory nigdy nie kupowały jeszcze fabrycznie nowego samochodu.

Ile kosztuje używane auto? 50 tys. zł to rozsądne minimum

Póki co rynek wtórny ma się jednak całkiem nieźle. Z danych sieci komisów AAA Auto, która na bieżąco monitoruje ogłoszenia o sprzedaży pojazdów pojawiające się w polskim internecie, wynika, że w sierpniu sprzedano w naszym kraju 278 793 samochodów, czyli o 19 559 więcej niż w lipcu. Średni wiek sprzedanego w sierpniu samochodu wynosił 11 lat, a statystycznie auto czekało na nowego nabywcę przez 44 dni.

Średnia cena sprzedanego w sierpniu używanego samochodu wynosiła w Polsce 46 696 zł. Największym wzięciem na rynku wtórnym cieszyły się jednak auta wyceniane na 20-40 tys. zł (67 496 sprzedanych) i te najtańsze, wyceniane na maksymalnie 10 tys. zł (54 878 sprzedanych).

Największym wzięciem cieszyły się w sierpniu używane Ople Astry, Volkswageny Golfy i BMW serii 3.

