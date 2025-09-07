1 stycznia 2024 w życie weszły nowe zasady rejestracji samochodów, które zmieniły reguły dotyczące konieczności przerejestrowania pojazdu po jego zakupie.

Zasady rejestracji pojazdów od 1 stycznia 2024 roku

1 stycznia 2024 zmieniły się zasady dotyczące rejestracji zakupionego pojazdu. Dotychczas przepisy wymagały, aby fakt zakupu (lub sprzedaży) zgłosić do wydziału komunikacji, ale nie było obowiązku przerejestrowania pojazdu. Dziś jest już inaczej. Obowiązek zgłaszania transakcji zastąpił obowiązek rejestracji pojazdu. Nowy właściciel ma na to 30 dni, a jeśli tego nie zrobi, grozi mu:

500 zł kary za niezłożenie wniosku o rejestrację (przerejestrowanie) pojazdu w ciągu 30 dni

1000 zł kary za przekroczenie terminu o 180 dni

1000 zł kary zapłaci przedsiębiorca zajmujący się obrotem pojazdami, który nie złoży wniosku o rejestrację w terminie 30 dni

2000 zł kary zapłaci przedsiębiorca zajmujący się obrotem pojazdami, który przekroczy termin o 180 dni

Koniec czarnych tablic rejestracyjnych

Obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu, sprawił, że wiele samochodów jeżdżących dotychczas na czarnych tablicach rejestracyjnych (zarejestrowanych przed 1 maja 2000 roku) zmieniło czarne "blachy" na białe.

Wcześniejsze przepisy wymagające tylko zgłoszenia faktu zakupu pojazdu sprawiały, że nowy właściciel pojawiał się w CEPiK-u, ale mógł legalnie dalej poruszać się ze starymi tablicami oraz starym dowodem rejestracyjnym. Przy ewentualnej późniejszej odsprzedaży wystarczyło, że okazał umowę zakupu, potwierdzającą, że to on, a nie osoba w dowodzie pojazdu, jest teraz właścicielem.

Nowe przepisy oznaczają, że każdy kupujący auto z czarnymi tablicami, będzie musiał otrzymać nowe tablice. Możliwość zachowania dotychczasowych "blach" istnieje tylko w przypadku, kiedy są one czytelne i zgodne z najnowszym wzorem.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL