W skrócie Znak B-43 określa strefę ograniczonej prędkości, która obowiązuje aż do odwołania znakiem B-44 i nie jest przerywana przez skrzyżowania.

Zwykłe ograniczenie prędkości B-33 przestaje obowiązywać na najbliższym skrzyżowaniu, chyba że nie spełnia ono definicji skrzyżowania drogowego.

W strefach z ograniczeniem do 30 km/h nie ma obowiązku oddzielnego oznakowania progów zwalniających, a skrzyżowania są tam zwykle równorzędne.

Znaków z ograniczeniami prędkości może i jest w Polsce za dużo, ale nie zwalnia to kierowców z obowiązku stosowania się do nich. Nie wszyscy kierowcy jednak wiedzą, do którego momentu ograniczenia prędkości działają - niezależnie od tego, czy mówimy o klasycznym znaku B-33 czy tabliczce B-43 informującej o wjeździe do strefy ograniczonej prędkości.

Znak ograniczenie prędkości B-33. Zasady

Klasyczne ograniczenie prędkości wyrażone za pomocą znaku B-33 obowiązuje do momentu, kiedy na drodze pojawi się znak odwołujący dane ograniczenie lub do najbliższego skrzyżowania.

Czym jest skrzyżowanie wedle przepisów? W ustawie Prawo o ruchu drogowym czytamy, że skrzyżowanie to "część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną".

Jeśli więc mijamy drogi wewnętrzne albo dojazdy na posesje czy drogi gruntowe, to nie mamy do czynienia ze skrzyżowaniem, a więc ograniczenie prędkości umieszczone wcześniej na znaku B-33 nadal obowiązuje.

Dokąd obowiązuje znak B-43? Różnica jest duża

Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się zazwyczaj w ścisłych centrach miast, na osiedlach czy parkingach, gdzie z uwagi na przykład na wąskie ulice czy duży ruch pieszych kierowcy powinni jechać wolniej.

Znak B-43, czyli prostokątną, biała tablica z podaną wartością ograniczenia, oznacza, że na terenie całej strefy obowiązuje podane na znaku ograniczenie prędkości, które nie jest odwoływane przez skrzyżowania. Owo ograniczenie obowiązuje nie tylko na jezdni, po której się poruszamy, ale też na drogach poprzecznych. Może ono zostać odwołane tylko w jeden sposób - poprzez tablicę B-44, która informuje o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości.

Warto także pamiętać, że jeśli w danej strefie obowiązuje ograniczenie prędkości 30 km/h lub niższe, to kierowca nie musi być ostrzegany za pomocą znaków o tzw. spowalniaczach ruchu (progach zwalniających). Na terenie strefy ograniczonej prędkości najczęściej występują też tylko skrzyżowania równorzędne.

