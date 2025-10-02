Będzie dodatkowe światło w aucie? Zielony stop z przodu już w testach.

W skrócie Zielone światło stopu z przodu pojazdu to nowy wynalazek testowany w Europie, który ma informować pieszych o zamiarze zatrzymania się kierowcy.

Badania na Słowacji oraz analizy w Austrii i Niemczech wykazały, że taki system może zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i zredukować liczbę wypadków.

Opel eksperymentuje również z komunikacją świetlną opartą na inteligentnych kolorach, które pomagają przechodniom rozpoznać działania pojazdów autonomicznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zielone światło stopu w samochodzie. Jak działa system?

Pomysł dodatkowego światła hamowania narodził się w 2023 roku. Słowacki wynalazca Lubomir Marjak zaproponował montaż zielonego światła stopu z przodu pojazdu. Gdy kierowca wciska hamulec, z tyłu zapalają się tradycyjne czerwone lampy, a z przodu pojawia się sygnał zielony. To prosta informacja dla pieszych: kierowca zatrzymuje się i ustępuje pierwszeństwa.

Podczas jazdy dodatkowe światło pozostaje wyłączone. Zapala się wyłącznie przy hamowaniu, co pozwala innym uczestnikom ruchu natychmiast odczytać intencje kierowcy.

Testy zielonego światła stopu. Wyniki badań w Europie

Pierwsze badania przeprowadzono na Słowacji. W testach uczestniczyły 3072 pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe. Wyniki były obiecujące: aż 86 proc. pieszych i blisko 80 proc. kierowców pozytywnie oceniło działanie systemu.

Symulacje pokazały, że zielone światło mogłoby zapobiec od 7,5 do 17 proc. kolizji, a w wielu przypadkach zmniejszyć prędkość uderzenia. Opel materiały prasowe

Analizy przeprowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Grazu oraz Instytut w Bonn objęły 200 realnych wypadków. Symulacje pokazały, że zielone światło mogłoby zapobiec od 7,5 do 17 proc. kolizji, a w wielu przypadkach zmniejszyć prędkość uderzenia. Największym wyzwaniem pozostaje widoczność sygnału pod różnym kątem, zwłaszcza na skrzyżowaniach i w gęstym ruchu.

Opel testuje komunikację świetlną

Równolegle swoje rozwiązanie testuje Opel. Podczas Międzynarodowego Sympozjum ds. Oświetlenia Samochodowego (ISAL) w Darmstadt zaprezentowano pojazd demonstracyjny Grandland z systemem komunikacji świetlnej.

Samochód klasy SAE 3 wykorzystuje kamery i sztuczną inteligencję do analizy sytuacji drogowej. Gdy jedzie autonomicznie, kierunkowskazy świecą na kolor cyjan. Po wykryciu pieszego światła zmieniają się na magenta, a po zatrzymaniu auto wyświetla zieloną sylwetkę pieszego, sygnalizując bezpieczne przejście. Jeśli sytuacja przekracza możliwości systemu, kierowca musi przejąć kontrolę.

Kolory cyjan i magenta wybrano celowo - nie są obecne w przepisach drogowych, więc nie kolidują z innymi funkcjami samochodu. Badania Opla i TU Darmstadt trwają od 2022 roku w ramach programu Stellantis OpenLabs.

Tego typu innowacje wpisują się w strategię Vision Zero, której celem jest całkowita eliminacja ofiar śmiertelnych na drogach w Europie do 2050 roku. Przyszłe decyzje legislacyjne przesądzą, czy dodatkowe światła stop trafią do obowiązkowego wyposażenia aut.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL