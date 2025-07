Koncern ogłosił, że niemieckie władze wyraziły zgodę na stosowanie specjalnych świateł obrysowych sygnalizujących zautomatyzowaną jazdę. Zezwolenie to obowiązuje na terenie całego kraju do celów testowych i początkowo jest ważne do lipca 2028 roku. To kolejna inicjatywa Niemiec w dziedzinie rozwoju samochodów przyszłości, po tym jak jako pierwsi pozwolili na warunkowo zautomatyzowaną jazdę na poziomie 3.