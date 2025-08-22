W skrócie 81-letni kierowca w Madrycie aż cztery razy w jeden dzień wjechał pod prąd, powodując groźne kolizje na głównych autostradach miasta.

Incydenty zakończyły się kilkoma wypadkami z drobnymi obrażeniami u uczestników oraz poważnymi uszkodzeniami pojazdów.

Hiszpańska policja zatrzymała seniora, grozi mu utrata prawa jazdy ze względu na wiek i stwarzane zagrożenie.

Spadek sprawności psychoruchowej w starszym wieku bywa przyczyną wielu tragedii drogowych. Dobitnym przykładem jest historia 81-letniego Hiszpana, który jednego dnia w Madrycie aż cztery razy wjechał pod prąd i doprowadził do kilku wypadków.

W jeden dzień, czterokrotnie wjechał na ulice pod prąd

Hiszpański serwis El Heraldo del Henares relacjonuje, że do pierwszego incydentu doszło 14 sierpnia około południa. 81-letni kierowca na autostradzie M-12 we wschodnim Madrycie, tuż przy lotnisku Barajas, zawrócił i wjechał na M-11, jadąc pod prąd prawie 4 kilometry. W końcu doszło do zderzenia z innym pojazdem, co spowodowało poważne uszkodzenia obu samochodów. Po wypadku senior odjechał z miejsca zdarzenia, ignorując konsekwencje.

Kilka godzin później, ten sam 81-letni kierowca pojawił się ponownie na autostradzie A-5 na południowym zachodzie Hiszpanii. Poruszał się w kierunku Madrytu, wykorzystując pasy ruchu wyznaczone dla pojazdów jadących w stronę Badajoz. Jego manewr zmusił inny samochód do zjechania z drogi, czego skutkiem były drobne obrażenia u dwóch kierowców oraz szkody materialne.

O 19:34 senior ponownie włączył się do ruchu, tym razem na autostradzie A-6. Kierował się w stronę Madrytu, jadąc pasami przeznaczonymi dla ruchu w kierunku A Coruna. Na szczęście tym razem nie doszło do żadnego wypadku.

81-latek z Madrytu już nigdy nie siądzie za kierownicą pojazdu

Gwardia Cywilna podkreśliła, że w każdym z opisanych przypadków niebezpieczny styl jazdy 81-latka narażał na ryzyko dziesiątki kierowców, którzy poruszali się tymi drogami zgodnie z przepisami. Zagrożenie było szczególnie wysokie, ponieważ wszystkie zdarzenia miały miejsce na początku długiego sierpniowego weekendu, kiedy wiele rodzin wyruszyło w trasy na wyczekiwane urlopy.

Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca, mieszkaniec Madrytu, nie był wcześniej karany. Kilka dni po swoich szarżach sędziwy pirat drogowy został ujęty przez policję. Za lekkomyślną jazdę grozi mu odebranie prawa jazdy z powodu utraty zdolności do prowadzenia pojazdów.

