Wiele osób starszych uzależnia swoją sprawność od zdolności prowadzenia samochodu i możliwości swobodnego przemieszczania się. Niestety wraz z wiekiem zarówno refleks, szybkość reakcji, wzrok czy siła fizyczna ulegają powolnemu pogorszeniu, a nawet krótkie podróże samochodem mogą okazać się dużym wysiłkiem. Doświadczeni kierowcy w wieku emerytalnym często zdają sobie z tego sprawę i zmieniają swój styl jazdy, dostosowując go do możliwości swojego ciała i umysłu. Nie wszyscy mają jednak takie podejście i akceptują własne ograniczenia, przez co mogą stanowić zagrożenie na drogach.

Przejechał przez żywopłot i uderzył w auto. Nie umiał wyjaśnić dlaczego

Przykładem może być niedawna sytuacja, która miała miejsce w Gorzowie Wielkopolskim. Nagranie miejskiego monitoringu zarejestrowało starszego mężczyznę w Mitsubishi ASX, który wjechał na parking sklepu, a następnie przejechał w stronę ulicy Pomorskiej przez żywopłot. W dalszej kolejności kierowca skierował się w stronę ulicy Chemicznej, gdzie uderzył w zaparkowane Volvo. Zarówno pasażer jak i kierowca wysiedli z auta, ale po obejrzeniu pojazdów, odjechali z miejsca.

Z uwagi na niską jakość nagrania i brak możliwości rozszyfrowania numerów rejestracyjnych, policjanci zdecydowali się opublikować film ze zdarzenia. Dopiero po udostepnieniu filmu, na komendę głosił się 81-latek, który przyznał się, że to on kierował samochodem. Do złożenia wizyty policjantom nakłoniła go żona, która natrafiła na wspomniany materiał w internecie. Starszy mężczyzna nie potrafił jednak wyjaśnić swojego zachowania za kierownicą.

81-latek otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Ponadto, do organu, który wydał mu prawo jazdy policjanci skierują wniosek o przeprowadzenie badań sprawdzających kwalifikacje mężczyzny do jazdy samochodem. Samo nagranie z kolei na nowo rozbudziło dyskusję dotyczącą obligatoryjnych badań psychotechnicznych dla starszych kierowców.

Seniorzy i prawo jazdy. Unia Europejska chce zmian w przepisach

Choć obawa przed kierowcami-seniorami nie do końca znajduje uzasadnienie w statystykach wypadków, Komisja Europejska od pewnego czasu rozważa wprowadzenie obowiązkowych badań kwalifikujących kierowców po 65 roku życia do dalszej jazdy samochodem. Przewiduje się, że będą to testy psychotechniczne oceniające koncentrację, sprawność fizyczną, refleks, ocenę odległości i ocenę sytuacji na drodze, które są kluczowe podczas jazdy samochodem, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu. Na ten moment nie wiadomo jednak w jakiej formie miałyby być to badania i czy kiedykolwiek nowe przepisy wejdą w życie. W grudniu 2023 roku ministrowie transportu krajów członkowskich uznali bowiem, że propozycja Komisji Europejskiej jest w tym zakresie zbyt rygorystyczna. To rzecz jasna nie oznacza, że pomysł całkowicie upadł.