Polacy coraz szybciej przekonują się do nowych układów napędowych. W pierwszej połowie roku na nasze drogi trafiło np. blisko 13,5 tys. nowych hybryd plug-in. Oznacza to wzrost sprzedaży o rekordowe 81 proc. Skąd wzięło się nagłe zainteresowanie polskich klientów ładowanymi z gniazdka hybrydami i jakich zmian spodziewać się na naszym rynku w nadchodzących miesiącach?

Skokowy wzrost zainteresowania hybrydami z wtyczką to efekt agresywnej polityki cenowej producentów. Przykładowo, ceniona przez polskich nabywców Toyota CH-R w wersji plug-in z układem napędowym o mocy 223 KM kosztuje obecnie od 159 900 zł, czyli o 28 000 mniej niż wynikałoby to z oficjalnego cennika. 2 000 zł więcej zapłacić dziś trzeba za identycznie wyposażoną Toyotę C-HR z klasyczną hybrydą o mocy 197 KM.

Tak dobre wyniki Grupy VW to w dużej części zasługa wprowadzenia na rynek szerokiej gamy modeli z układem hybrydowym plug-in nowej generacji, który pozwala przejechać w trybie elektrycznym ponad 100 km i uzupełniać energię z mocą do 50 kW. Dla przykładu Golf PHEV może pokonać wyłącznie na napędzie elektrycznym nawet 147 km

Przypomnijmy - od 1 stycznia w ramach przepisów CAFE (Clean Air For Europe) obniżono średnie limity emisji CO2 dla nowo rejestrowanych w Europie samochodów. Obecnie średni limit dla producentów aut osobowych wynosi 93,6 grama/100 km, a każdy gram wyemitowany ponad ustaloną przez Komisję Europejską granicę kosztuje producenta 95 euro od każdego emitującego go samochodu.

Rachunek jest więc prosty. Przykładowo - hybrydowa Toyota C-HR z podstawowym napędem (1,8 l Hybrid 140 KM) emituje 105 gramów CO2/km, co oznacza, że każdy sprzedany egzemplarz generuje dla producenta karę w wysokości 1083 euro (11,4 grama przekroczenia x 95 euro). Dla porównania, emisja Toyoty C-HR z napędem plug in to zaledwie 19 gramów CO2/km, czyli jedno sprzedane auto "oszczędza" producentowi aż 74,6 grama CO2. Oznacza to, że sprzedaż jednej hybrydy plug-in pozwala uniknąć kary za 6 sprzedanych w Europie C-HR z klasycznym napędem hybrydowym.