Zawór recyrkulacji spalin (EGR) kieruje część gazów wydechowych z powrotem do komory spalania, obniżając temperaturę spalania i redukując emisję tlenków azotu. Problem pojawia się, gdy silnik pracuje w krótkich cyklach - dokładnie tak, jak dzieje się to przy aktywnym systemie start-stop.

Częste gaszenie i uruchamianie silnika na światłach czy w korkach sprawia, że jednostka napędowa nie osiąga optymalnej temperatury pracy. W takich warunkach proces spalania jest mniej efektywny, powstaje więcej sadzy i osadów węglowych. Te zanieczyszczenia trafiają przez układ EGR z powrotem do układu dolotowego, gdzie osadzają się na zaworze i w kanałach dolotowych.

Silnik spalinowy został zaprojektowany do pracy ciągłej w optymalnej temperaturze. Każde uruchomienie na zimno generuje nieproporcjonalnie dużo zanieczyszczeń - katalizator nie działa jeszcze efektywnie, mieszanka paliwowo-powietrzna jest bogatsza, a olej silnikowy gęstszy.

System start-stop powoduje, że silnik gaśnie na kilka czy kilkanaście sekund, ale nie zdąży ostygnąć całkowicie. Po ponownym uruchomieniu pracuje w stanie pośrednim - nie jest ani zimny, ani w pełni rozgrzany. To najgorszy scenariusz dla układu recyrkulacji spalin.

Zanieczyszczony zawór EGR to nie wszystko

Zanieczyszczony zawór EGR to dopiero początek kłopotów. Gdy element przestaje prawidłowo się otwierać i zamykać, komputer silnika rejestruje błąd i może przejść w tryb awaryjny. Długotrwała eksploatacja z niesprawnym zaworem EGR prowadzi do kolejnych awarii. Nadmiar sadzy może zatkać filtr cząstek stałych (DPF), którego regeneracja lub wymiana to koszt kilku tysięcy złotych. W silnikach z turbodoładowaniem osady mogą również uszkodzić turbosprężarkę.