W skrócie W Gdyni powstała nowoczesna "autostrada dla pociągów", która obsługuje najdłuższe pociągi towarowe w Polsce.

Innowacyjna inwestycja o wartości 1,9 mld zł zwiększa efektywność przewozów kolejowych, zmniejszając tym samym ilość ciężarówek na drogach i wpływając korzystnie na środowisko.

Nowa infrastruktura obejmuje imponujące 115 km nowych torów, 359 rozjazdów, dwa wiadukty oraz największą w Polsce głowicę rozjazdową.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

"Autostrada dla pociągów" to nowoczesna stacja kolejowa w Gdyni, stworzona z myślą o zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa transportu towarowego. Zdaniem władz regionu - rozwój infrastruktury szynowej jest istotny bowiem pozwala odciążyć drogi z nadmiaru ciężarówek, co zmniejsza zużycie nawierzchni i pozytywnie wpływa na środowisko.

Autostrada dla pociągów ma znaczenie dla całej Polski

Mowa inwestycja jest także ważnym impulsem dla gospodarki Polski i tej części Europy. Jak wskazuje PKP PLK SA - realizacja projektu pozwala konsekwentnie zwiększać możliwości transportu towarów koleją do portów morskich, w tym do gdańskiego portu.

Zapewniliśmy lepszą przepustowość na trasach do nabrzeży najbardziej ekologicznym, wydajnym oraz coraz bezpieczniejszym środkiem transportu ładunków, jakim jest kolej. W porównaniu z 2015 rokiem, biorąc pod uwagę pozostałe linie przyportowe, prognozowany na 2030 r. ostateczny wzrost przepustowości na stacji Gdynia Port jest 2-krotny

Dwa wiadukty, 115 km nowych torów i 359 rozjazdów

Stacja Gdynia Port obejmuje obecnie 115 km nowych torów i 359 rozjazdów. Dwa nowo wybudowane wiadukty o długości 640 i 170 metrów znacząco poprawiły przepustowość linii prowadzących do portu. Wyremontowano również most na rzece Chylonce, a 13 podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z nową siecią kanalizacji zapewnia skuteczne odwodnienie terenu. W obrębie stacji powstała publiczna ładownia, a ruch pociągów odbywa się sprawnie i bezpiecznie dzięki LCS Gdynia Port wspieranemu przez dwie nowe nastawnie.

Rozwiń

Na stacji Gdynia Port zbudowano także największą głowicę rozjazdową w Polsce, spinającą 39 torów. Aby uniknąć kolizji z napowietrzną linią wysokiego napięcia, wszystkie kable energetyczne ułożono pod ziemią, na łącznej długości 20 km. W szczytowym momencie prac na budowie było zaangażowanych około 500 pracowników i 200 maszyn. Projekt realizowany był przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Instrumentu "Łącząc Europę".

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News