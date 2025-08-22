W ostatnim czasie obserwujemy plagę zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W mediach nie brakuje opisów przypadków zdarzeń, których głównymi uczestnikami lub sprawcami okazują się nastolatkowie poruszający się na tych właśnie urządzeniach.

Jak wynika z udostępnionych statystyk Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, od 27 czerwca do 28 lipca doszło do 756 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W 422 z nich uczestniczyły dzieci. Wzrost zdarzeń można wyjaśnić wakacjami, ale także mniej odpowiedzialnym podejściem do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które czasami wynikać może z ograniczonej znajomości zasad ruchu drogowego.

Tylko przejechali na hulajnodze. Sprawa trafiła do sądu dla nieletnich

Policja coraz poważniej podchodzi do przypadków nieprawidłowego używania hulajnóg elektrycznych i wykroczeń popełnianych na tych urządzeniach. Potwierdza to determinacja stalowowolskich funkcjonariuszy, którzy zajęli się sprawą nastolatków nieprawidłowo używających hulajnogi elektrycznej. Jak informuje Policja, w przestrzeni medialnej pojawiło się nagranie przedstawiające troje nastolatków, którzy z dużą prędkością poruszali się na jednej hulajnodze bez założonych kasków.

Nagranie wkrótce trafiło do funkcjonariuszy za sprawą jednego z mieszkańców. Zawierało ono dokładny opis miejsca, daty i czasu zdarzenia. Okazało się, że oprócz trojga nastolatków na hulajnodze, w zdarzeniu uczestniczyło także dwoje innych dzieci poruszających się rowerem elektrycznym. Pasażer roweru siedział tyłem do kierunku jazdy.

Funkcjonariusze zdołali ustalić tożsamość uczestników zdarzenia i niedługo później zapukali do ich domów. Okazało się, że wszyscy są w tym samym wieku. Policjanci przeprowadzili rozmowy z trzynastolatkami, którzy przyznali, że ich zachowanie było niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Niestety na tym się nie skończyło. Jak przekazała stalowowolska policja, o zajściu poinformowano sąd dla nieletnich, który zdecyduje o dalszych losach nastolatków.

Jak legalnie jeździć hulajnogą elektryczną?

Opisana sytuacja dowodzi, że z pozoru niewinna przejażdżka może mieć bardzo poważne konsekwencje i to nawet pomimo braku bezpośredniej obserwacji przez policję. To nauczka, aby w każdym momencie przestrzegać przepisów, które wprost opisują zasady poruszania się na hulajnodze elektrycznej.

Zgodnie z art. 33a ustawy ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący hulajnogą w pierwszej kolejności powinien korzystać z drogi rowerowej lub pasa ruchu dla rowerów. Jeśli infrastruktura rowerowa jest niedostępna, kierujący hulajnogą ma możliwość poruszania się po drodze, na której ruch pojazdów odbywa się z prędkością mniejszą niż 30 km/h. W przypadku braku dostępności infrastruktury rowerowej, a także drogi z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, kierujący hulajnogą może wyjątkowo korzystać z chodnika, lecz pod warunkiem dostosowania swojej prędkości do pieszych.

Kierujący hulajnogą powinni być świadomi także obowiązujących ograniczeń. Art. 33a ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: pasa ruchu dla rowerów, przejazdu dla rowerów, jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kto może jeździć na hulajnodze elektrycznej? Jest wiek graniczny

Przepisy określają także, kto może legalnie poruszać się hulajnogami elektrycznymi. Zgodnie z art. 33d ustawy Prawo o ruchu drogowym, poruszanie się hulajnogą elektryczną przez osoby poniżej 10 roku życia jest niedozwolone w miejscach publicznych. Dziecko w tym wieku może korzystać z hulajnogi tylko w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną pod warunkiem, że posiadają uprawnienia do kierowania rowerami tj. karta rowerowa lub prawo jazdy w kat. AM, A1, B1 lub T. Osoby powyżej 18 wieku życia nie potrzebują żadnych uprawnień.

Używanie kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną nie jest obowiązkowe. Warto jednak się w niego wyposażyć. Z pozoru niewinnie wyglądający upadek może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet do utraty życia. Statystyki pokazują, że osoby używające kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną, mają większe szanse na wyjście ze zdarzenia bez szwanku. Warto mieć tego świadomość, kupując dziecku hulajnogę elektryczną.

Inne zakazy i mandaty za nieodpowiedzianą jazdę hulajnogą

Podczas jazdy hulajnogą elektryczną nie można korzystać z telefonu w sposób wymagający trzymania słuchawki w dłoni. Używanie telefonu wbrew zakazowi jest zagrożone mandatem do 200 zł. Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku na hulajnodze elektrycznej może skończyć się mandatem do 100 zł. Ponadto kierujący hulajnogą elektryczną nie może przejeżdżać wzdłuż przejścia dla pieszych. Podobnie, jak w przypadku rowerzystów, takie wykroczenie zagrożone jest mandatem do 100 zł.

Jak pokazuje przypadek ze Stalowej Woli, Policja ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o nakładanie kar na nieletnich za popełnione wykroczenia drogowe. Do 17 roku życia funkcjonariusze mają jedynie możliwość zastosowania upomnienia i skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny może zdecydować o różnych rodzajach kar tj. upomnienie, ustanowienie kuratora lub w bardziej skrajnych przypadkach nakazanie odbycia kary w ośrodku wychowawczym. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach osoby w wieku od 13 do 17 lat mogą odpowiadać karnie tak, jak osoby dorosłe. Dotyczy to w szczególności ciężkich przestępstw, które raczej ciężko popełnić hulajnogą elektryczną.

