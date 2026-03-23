Spis treści: Najlepsze opony całoroczne w 2026 roku Opony całoroczne i droga hamowania - tu widać największe różnice Opony wielosezonowe na śniegu i deszczu Żywotność i koszty eksploatacji

Test przebiegał w kilku etapach. Najpierw 30 modeli musiało przejść wstępną selekcję na hamowaniu na mokrym i suchym asfalcie - do finałowej piętnastki awansowały tylko najlepsze. Próby zimowe odbyły się na ubitym śniegu, testy na mokrym przeprowadzono na torze, a sprawdzian na suchym asfalcie objął hamowanie ze 100 km/h, zachowanie w zakrętach, komfort i głośność. Dodatkowo niezależni eksperci zbadali żywotność, zużycie bieżnika i opory toczenia.

Najlepsze opony całoroczne w 2026 roku

Pirelli Cinturato All Season SF3 zwyciężyła z notą 1,1 (skala niemiecka - im niższa wartość, tym lepsza ocena) i tytułem opony wzorcowej. Na śniegu oferuje pewną trakcję i krótkie drogi hamowania, na mokrym zapewnia wysokie rezerwy przed aquaplaningiem, a na suchym asfalcie zachowuje się sportowo i precyzyjnie. Jedyny minus to nieco szybsze zużycie bieżnika w porównaniu z najbardziej oszczędnymi rywalami.

Continental AllSeasonContact 2 z notą 1,2 okazał się wszechstronnym modelem bez wyraźnych słabości w żadnej z dyscyplin, choć jego żywotność również nie należy do najwyższych. Michelin CrossClimate 3 Sport z notą 1,3 wyróżnił się dynamiką na suchym asfalcie i doskonałymi osiągami na śniegu, ale okazał się najdroższy w przeliczeniu na przejechany kilometr.

Opona Vredestein Quatrac (nota 1,4) zaoferowała najwyższe rezerwy bezpieczeństwa na mokrym i pewne prowadzenie w każdych warunkach. Hankook Kinergy 4S2 z notą 1,5 zamyka pierwszą piątkę jako model o najlepszym stosunku ceny do osiągów, choć drogi hamowania zarówno na mokrym, jak i na suchym są nieco dłuższe od czołówki.

Opony całoroczne i droga hamowania - tu widać największe różnice

Model testowy obuty w opony Bridgestone Turanza All Season 6 zatrzymał się z prędkości 100 km/h na mokrym po 45 metrach, a na suchym po 38,1 metra. Łączna droga hamowania to 83,1 metra - najlepszy wynik w całym teście.

Na drugim końcu tabeli wylądował zestaw opony Roadhog RGAS02 - samochód z tym kompletem potrzebował łącznie ż 91,1 metra. Modele, które nie przeszły do finału - jak Goodride AllSeason Elite - osiągnęły wynik wyraźnie powyżej 100 metrów.

Opony wielosezonowe na śniegu i deszczu

Na śniegu najlepsze modele z segmentu premium zbliżyły się osiągami do opon zimowych. Model Michelin CrossClimate 3 został okrzyknięty królem śniegu, oferując trakcję i prowadzenie niemal na poziomie opon na zimę. Opony budżetowe w tej dyscyplinie wypadły znacznie słabiej.

Na mokrym torze sprawdzano także hamowanie, prowadzenie w zakrętach i odporność na aquaplaning. Vredestein Quatrac i Continental AllSeasonContact 2 wykazały się najwyższymi rezerwami bezpieczeństwa. Z kolei Dunlop All Season 2 i Roadhog RGAS02 wyraźnie odstawały, szczególnie w konkurencji badającej przyczepność w aquaplaningu bocznym.

Żywotność i koszty eksploatacji

Dunlop All Season 2 mimo przeciętnych osiągów na suchym asfalcie okazał się mistrzem żywotności z najniższymi kosztami eksploatacji na kilometr. To jedyna wyraźna zaleta tego modelu, który w pozostałych kategoriach otrzymał jedynie notę dostateczną (2,8).

Michelin CrossClimate 3 w standardowej wersji (nota 2,0) połączył solidne osiągi zimowe z najwyższą żywotnością wśród modeli premium i otrzymał tytuł ekologicznej opony roku dzięki niskim oporom toczenia i zrównoważonej produkcji.

Opony budżetowe, choć tańsze w zakupie, zużywają się szybciej i w przeliczeniu na kilometr często wychodzą drożej niż modele ze średniej półki. Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra (nota 2,3) to wyjątek - oferuje niską cenę i przyzwoite opory toczenia, ale auto z tymi oponami nieprecyzyjnie pokonuje zakręty.

Roadhog RGAS02 jako jedyna opona w finale otrzymała notę dostateczną (3,9) z adnotacją, że na mokrym nie jest godna polecenia. Jest to co prawda opona najtańsza w zakupie, ale z wysokim zużyciem bieżnika i słabymi osiągami w deszczu i na śniegu.

Konfiskata auta działa. Mustang trafił do policji i wyjechał na drogi Polsat News