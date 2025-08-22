Po trzech miesiącach dominacji Renault Clio, w lipcu Dacia Sandero powróciła na szczyt zestawienia najlepiej sprzedających się nowych samochodów w Europie. Oba sprzedażowe hity to niewielkie hatchbacki z Grupy Renault, która z pewnością zaliczy ten rok do udanych.

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się nowych aut w Europie znajdziemy obecnie trzy modele Grupy Renault i aż cztery modele grupy Volkswagena. Najlepiej sprzedającym się nowym autem w lipcu była Dacia Sandero, ale po pietach coraz mocniej depcze jej Volkswagen T-Roc.

Dacia Sandero najchętniej kupowanym autem w Europie

Z danych firmy analitycznej DATA FORCE obejmujących 99,9 proc. rynków europejskich (UE, EFTA i Wielka Brytania, analiza nie obejmuje wyłącznie Cypru) wynika, że w lipcu na nową Dacię Sandero na Starym Kontynencie zdecydowało się 21 040 kierowców. Mimo 7,9 proc. spadku w ujęciu rok do roku pozwoliło to Dacii wrócić na pozycję lidera sprzedaży.

Sandero zdetronizowało królujące w rankingach przez ostatnie trzy miesiące Renault Clio, które z wynikiem 14 341 rejestracji (-4,5 proc. r./r.) spadło na 9. miejsce zestawienia miesięcznego.

O świetnym wyniku mówić można w stosunku do Volkswagena T-Roca, który w lipcu awansował na 2. miejsce listy najchętniej kupowanych nowych aut w Europie. Wynik 20 737 rejestracji jest aż o 8,2 proc. wyższy niż przed rokiem, a crossover Volkswagena ma obecnie duże szanse, by w kolejnych miesiącach zdetronizować rynkowy bestseller Dacii.

Trzecie miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się nowych aut na Starym Kontynencie zajęła w lipcu Toyota Yaris Cross. Wynik 16 983 rejestracji jest niemal identyczny, jak w lipcu ubiegłego roku (-1,8 proc.).

Volkswagen królem europejskiego rynku. Cztery auta w pierwszej dziesiątce

O bardzo dobrych wynikach mówić można w przypadku nowego Volkswagena Tiguana, który w lipcu sklasyfikowany został na 4. miejscu europejskiego zestawienia (16 209 rejestracji, +7,9 proc. r./r.). Pierwszą piątkę zamyka Volkswagen Golf (15 615 rejestracji, +14 proc. r./r.), przed 6. Skodą Octavią 15 361 rejestracji (+19,4 proc. r./r.). i 7. Kią Sportage (14 909 rejestracji, -4,6 proc. r./r.).

Kolejne dwa miejsca należą do innych sprzedażowych hitów Grupy Renault: 8. Dacii Duster (14 847 rejestracji, -6,3 proc. r./r.) i 9. Renault Clio (14 341 rejestracji, -4,5 proc. r./r.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Opel Corsa z wynikiem 14 035 zarejestrowanych egzemplarzy (+4,9 proc. r./r.).

Europejczycy obrażeni na Elona? Tesla za burtą

Chociaż w pierwszej pięćdziesiątce najlepiej sprzedających się nowych aut w Europie w lipcu znalazło się kilka modeli elektrycznych, jak np. Skoda Elroq (33. miejsce) czy Volkswagen ID.3 (43. pozycja), w zestawieniu nie znajdziemy ani jednej Tesli. Całkowita sprzedaż amerykańskiego producenta spadła w Europie w porównaniu rok do roku o 37 proc. Globalny hit sprzedaży Tesli - model Y - w lipcu znalazł na Starym Kontynencie Europie zaledwie 5915 nabywców (-40 proc. r./r.) i sklasyfikowany został na odległej 60. pozycji rankingu.

Sporo wskazuje więc na to, że głośne skandale wokół zaangażowania politycznego kontrowersyjnego szefa Tesli - Elona Muska - w dalszym ciągu kładą się cieniem na wynikach sprzedażowych amerykańskiej marki.

Paweł Rygas INTERIA.PL