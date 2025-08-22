Jak idą prace na obwodnicy Łomży?

Droga ekspresowa S61 jest już niemal w całości gotowa. Jedynym odcinkiem, który do tej pory nie został w pełni udostępniony kierowcom, jest obwodnica Łomży, czyli fragment Łomża Zachód - Kolno. Obecnie podróżujący mogą skorzystać tylko z jednej jezdni tej trasy.

Oprócz tej trasy budowany jest również jednojezdniowy fragment drogi krajowej nr 64. Długość prowadzonej po nowym śladzie jezdni "krajówki" to niemal 7 km. Oprócz tego w tym roku gotowy ma być również trzykilometrowy fragment trasy od węzła Łomża Północ do Marianowa, a w połowie przyszłego roku liczący 4 km odcinek od Marianowa do Elżbiecina.

Kiedy druga nitka obwodnicy Łomży?

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarował, że już pod koniec września kierowcy będą mogli skorzystać z obu jezdni obwodnicy Łomży. Zanim to jednak nastąpi drogowcy wprowadzą zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na tej trasie.

W połowie września planowane jest przeniesienie ruchu z obecnie dostępnej jezdni w kierunku Warszawy na tę prowadzącą w stronę Budziska. W efekcie, tka jak obecnie, podróżujący będą poruszać się tylko jedną jezdnią w obu kierunkach. Obowiązywać będzie również ograniczenie prędkości do 60-80 km/h. Jak już wspomnieliśmy, trasa będzie przejezdna na obu jezdniach pod koniec września.

Via Baltica w Polsce gotowa

Udostępnienie fragmentu S61 oznacza, że polska część korytarza transportowego Via Baltica jest już przejezdna w całości. Trasa prowadzi drogą S8 z Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej S61 przez województwo podlaskie (rejon Śniadowa, Łomży, Kolna) i część województwa warmińsko-mazurskiego (okolice Ełku) przez Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku. W sumie kierowcy mogą skorzystać z 310 km Via Baltica w naszym kraju. Dzięki temu z polskiej stolicy do granicy z Litwą będzie można dotrzeć w ok. trzy godziny. Cała trasa z kolei ma liczyć z kolei 970 km długości.

