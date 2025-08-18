W skrócie Ruszyły prace budowlane na dwóch odcinkach S17 na południe od Zamościa.

Nowa trasa ekspresowa S17 połączy Warszawę z przejściem granicznym w Hrebennem i ułatwi dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych.

Budowa prowadzona jest przez firmę Budimex, a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 1 mld zł.

Droga ekspresowa S17 w przyszłości ma pełnić funkcję kluczowego łącznika między centrum Polski a Ukrainą. Oprócz poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży, trasa ułatwi dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Mieszkańcy południowo-wschodniej części województwa lubelskiego zyskają szybkie połączenie z Lublinem, a dzięki istniejącej obwodnicy miasta możliwe będzie bezpieczne i wygodne dotarcie do Warszawy, a w dalszej perspektywie - do Białegostoku po realizacji "północnej" S19.

Ruszyła budowa kolejnych odcinków trasy S17

Jak poinformowała właśnie GDDKiA - tempo budowy wyczekiwanej trasy nabiera tempa. Niedawno ruszyły pierwsze prace na odcinkach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne o łącznej długości prawie 30 km. Oba projekty realizuje wyłoniona w przetargu firma Budimex. Wartość tych dwóch kontraktów to ponad 1 mld zł.

Na fragmencie drogi ekspresowej S17 w rejonie Zamościa prowadzone są prace przygotowawcze, obejmujące m.in. przebudowę podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórki budynków. Na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne realizowane są natomiast roboty ziemne, wymiana gruntu i wzmocnienia podłoża, a także przebudowa sieci uzbrojenia terenu oraz budowa wiaduktów i przejść dla zwierząt.

Wkrótce ruszą pracę na pozostałych odcinkach drogi S17

Do końca 2025 roku drogowcy przewidują wydanie decyzji ZRID dla odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski. Równocześnie planowane jest złożenie wniosków do Wojewody Lubelskiego o decyzje dla trzech fragmentów trasy pomiędzy Piaskami a Zamościem oraz ogłoszenie przetargów na odcinki Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód, które umożliwią ukończenie całego odcinka S17 łączącego Warszawę z granicą ukraińską.

GDDKiA zapewnia, że przygotowywana jest także dokumentacja projektowa dla 2-kilometrowego odcinka S17 w okolicach Hrebennego. W przyszłości ma on stanowić bezpośredni dojazd do planowanego terminala granicznego, który zostanie zrealizowany przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

