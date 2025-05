Prace archeologiczne nie opóźnią budowy ekspresówki, która ma ułatwić dojazd do Lwowa.

Znaleziono m.in. kamienne naczynia, żelazne przedmioty oraz inne zabytki, które trafią do muzeów.

O sensacyjnym znalezisku poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Początkowy obszar prac archeologicznych obejmował zaledwie 110 arów terenu, ale ostatecznie rozszerzono go do blisko 3 hektarów.

Średniowieczne skarby na trasie S17. Co znaleziono?

Znaleziska dokonano w okolicach miejscowości Łabunie. Jak informuje Interię Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek ze wspomnianym stanowiskiem archeologicznym to liczący 12,5 km fragment drogi Zamość Wschód - Zamość Południe.

Do tej pory udało się udokumentować aż 220 obiektów archeologicznych. Odkryto m.in. pozostałości dużych prostokątnych domostw (ok. 5 x 6 metrów), jamy gospodarcze, dołki posłupowe, a także wyjątkową średniowieczną studnię z drewnianą obudową, zachowaną w zaskakująco dobrym stanie

Jak informuje Interię Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zabytki znalezione w czasie prac przekazywane są do muzeów, przez archeologa pracującego na zlecenie GDDKiA.

Tego typu odkrycia zazwyczaj nie są dla nas dużym zaskoczeniem, bo już na wcześniejszych etapach (m.in. w trakcie różnych konsultacji) pozyskujemy informacje na temat możliwych znalezisk na terenie budowy. Ziemia skrywa ślady historii z różnych okresów historycznych, dlatego żeby budowa drogi nie zniszczyła cennych zabytków, z wyprzedzeniem planujemy prace archeologiczne i je realizujemy. Prowadzone one są na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków

Dodaje też, że by zminimalizować wpływ na termin realizacji inwestycji, GDDKiA z reguły stara się przystąpić do prac archeologicznych jeszcze przed uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), czyli zanim wykonawca rozpocznie prace budowlane.

Tak jest w tym przypadku, mimo że nie mamy jeszcze decyzji ZRID dla tego odcinka, już wcześniej zaczęliśmy prace archeologiczne. Najprawdopodobniej potrwają one jeszcze kilka tygodni

Droga ekspresowa S17 coraz bliżej. Ułatwi dojazd do Lwowa

Droga ekspresowa S17 prowadzi z centrum Polski do granicy z Ukrainą. Trasa już obecnie łączy Warszawę z Lublinem, a w przyszłości również z Zamościem, co w znaczący sposób ułatwi też dojazd np. do Lwowa.