Masz punkty karne? Już niedługo ich nie skasujesz. 10 zmian na drogach

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt zmian w przepisach drogowych. Nowe regulacje zostały już przekazane do Sejmu do pierwszego czytania. Jakich zmian możemy się spodziewać?

17-latkowie będą legalnie prowadzić samochód

Nowe przepisy, po wielu latach przywracają możliwość wyrobienia prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat. Warunkiem jest uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Jednak nastolatek nie będzie samodzielnym kierowcą. Przez pierwsze sześć miesięcy - lub do ukończenia 18. roku życia - młody kierowca będzie mógł prowadzić pojazd tylko w obecności osoby towarzyszącej, która ma przynajmniej 25 lat, prawo jazdy kat. B od co najmniej pięciu lat, nie jest objęta zakazem prowadzenia pojazdów ani nie znajduje się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Zmienione przepisy dla młodych kierowców

Wprowadzony zostanie także okres próbny - dwuletni dla osób pełnoletnich oraz trzyletni dla 17-latków, ale nie dłuższy niż do ukończenia 20 lat. W tym czasie obowiązywać będzie absolutny zakaz prowadzenia po alkoholu (pozostałych kierowców obejmuje limit do 0,2 promila), niższe limity prędkości (50 km/h w mieście, 80 km/h w terenie niezabudowanym i 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych).

W okresie próbnym kierowcy nie będą mogli również mogli wykonywać usług przewozu osób.

Wielki powrót zielonego listka

Nowelizacja zakłada, że samochody młodych kierowców będą musiały być specjalnie oznaczone - nalepką z białym tłem, na których znajdzie się symbol zielonego klonowego liścia. W ten sposób policjanci będą mogli od razu zweryfikować, czy kierowcę obowiązują bardziej radykalne ograniczenia prędkości.

Będzie to również informacja dla innych kierowców, tłumacząca dlaczego dany samochód tamuje ruch.

Zmiany w kursach redukujących punkty karne

Obecnie raz na 6 miesięcy kierowca może wziąć udział w szkoleniu, którego odbycie zmniejsza liczbę punktów karnych o 6. Nowe przepisy zakładają, że ta możliwość zostanie utrzymana ale w ten sposób będzie można kasować tylko punkty karne nałożone za drobne wykroczenia, jak niewielkie przekroczenia prędkości czy nieprawidłowe parkowanie.

Natomiast punkty nałożone za poważne przewinienia, jak znaczne przekroczenia prędkości, spowodowanie kolizji czy wykroczenia na przejściach dla pieszych lub przejazdach kolejowych, nie będą możliwe do skasowania.

Warto pamiętać, że za te wykroczenie taryfikator przewiduje surowe kary. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h oznaczana nałożenie przynajmniej 13 punktów. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, podobnie jak wjazd na przejazd kolejowy przy nadawanym czerwonym świetle, oznaczają przyznanie 15 punktów.

Więcej kierowców straci prawo jazdy za przekroczenie prędkości.

Nowe przepisy zakładają ponadto odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym, czyli np. jazdę z prędkością powyżej 140 km/h drogą krajową czy wojewódzką.

Obecnie przepisy zakładają zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Zmiany dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Zgodnie z zapowiedzią szefa MI Dariusza Klimczaka, do projektu dodany został przepis o wprowadzeniu ustawowego obowiązku noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego (UTO) przez dzieci do lat 16.

Obecnie kask nie jest obowiązkowy, ale oczywiście zalecany przez wszystkich ekspertów.

Mandat za brak kasku wynosić będzie do 100 zł, a płacić go będzie opiekun prawny dziecka.

Ciągniki rolnicze pojadą szybciej

Przewidziano też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników.

Zmiany dla egzaminatorów

Projekt nowelizacji zmniejsza też ograniczenia stawiane egzaminatorom prawa jazdy, pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zachować zgodność przepisów ustawy z unijnym prawem, egzaminator nie może równocześnie pracować jako instruktor w szkole nauki jazdy.

W przygotowywanej nowelizacji doprecyzowano też, w jakiej sytuacji można zakończyć egzamin na prawo jazdy przed wykonaniem przez egzaminowanego wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań.

Samochody elektryczne dłużej na buspasach

Nowe przepisy oznaczają również zmiany dla kierowców samochodów elektrycznych. Obecne przepisy pozwalają im korzystać z buspasów, ale wyłącznie do końca obecnego roku. Natomiast nowelizacja wydłuża ten termin do końca 2027 roku. Kierowcy aut na prąd dostaną więc kolejne dwa lata bezkarnego jeżdżenia po pasach zarezerwowanych dla autobusów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Biorąc pod uwagę złożoność wszystkich zmian, śmiało można określić je mianem rewolucji. Przepisy obecnie są w Sejmie, a w życie wejdą po 3 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są regulacje dotyczące kasków, na które trzeba będzie poczekać pół roku.

