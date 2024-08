Spis treści: 01 Kiedy S17 Izbica - Zamość Sitaniec?

02 Co się dzieje na S17 Piaski - Hrebenne?

03 Jak przebiega trasa S17?

Kiedy S17 Izbica - Zamość Sitaniec?

Odcinek drogi ekspresowej S17 prowadzący od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec będzie liczył blisko 10 km. Trasa poprowadzi w większości nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Fragment rozpocznie swój bieg za Izbicą, ominie od Zachodu miejscowość Chomęciska Małe i zakończy się w okolicach Sitańca. W ramach inwestycji stworzone zostaną m.in. dwa węzły (Stary Zamość i Zamość Sitaniec) oraz 27 obiektów inżynierskich. Stworzone zostaną również m.in. drogi służące do obsługi ruchu lokalnego.

Trasa będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, a kontrakt opiewa na ok. 504 mln zł. Na zaprojektowanie, wybudowanie trasy oraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie firmy będą miały 41 miesięcy. Oczywiście do tego czasu nie wliczają się okresy zimowe (od połowy grudnia do połowy marca). Umowa zakłada, że wniosek o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) powinien trafić do Wojewody Lubelskiego latem przyszłego roku. Budowa planowana jest na lata 2026-2028. GDDKiA zwraca uwagę, że jest to pierwszy odcinek S17 między Piaskami i Zamościem, który wchodzi w etap realizacji.

Reklama

Zdjęcie Nowy odcinek S17 pobiegnie w większości nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. / GDDKiA

Co się dzieje na S17 Piaski - Hrebenne?

Droga ekspresowa S17 od Piask do granicy państwa w Hrebennem realizowana jest w formule Projektuj i buduj. Obecnie w realizacji (nie licząc wspomnianego wyżej odcinka) znajdują się jeszcze trzy fragmenty od Zamościa do Hrebennego (Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski, a także Tomaszów Lubelski - Hrebenne). W zeszłym roku wykonawcy tych odcinków złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Po ich wydaniu możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych.

W przypadku fragmentów Piaski - Łopiennik i Krasnystaw - Izbica wykonawcy są już wyłonieni. Umowy nie zostały jednak jeszcze podpisane - będzie to możliwe po uprzedniej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i przedstawieniu przez firmy gwarancji należytego wykonania umów. Na wyłonienie wykonawcy czeka jeszcze liczący blisko 2 km odcinek biegnący nowym śladem od S17 do planowanego terminala granicznego odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne/Rawa Ruska, który realizowany będzie przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Dwa odcinki S17 znajdują się jeszcze na etapie prac przygotowawczych: Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód. Uzyskano już decyzje środowiskowe, przetargi zaplanowane są na przyszły rok.

Jak przebiega trasa S17?

Droga ekspresowa S17 będzie stanowić kluczowe połączenie centrum Polski z Ukrainą. Trasa prowadzić będzie od Warszawy przez Lublin, Zamość i Tomaszów Lubelski do granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. To również część międzynarodowej trasy E372 prowadzącej z polskiej stolicy do ukraińskiego Lwowa. Droga, na węźle Piaski Wschód, będzie łączyć się z trasą S12 Piaski Dorohusk. Na obwodnicy Lublina połączy się również z drogą ekspresową S19.