W skrócie Niemiecki oddział firmy Neapco w Duren ogłosił upadłość, przez co zagrożonych jest ok. 500 miejsc pracy.

Głównym powodem likwidacji jest wygasający kontrakt ze spółką macierzystą oraz przenoszenie zysków do polskiego oddziału.

Miasto Duren zadeklarowało wsparcie dla pracowników i próby pomocy zakładowi.

Niemiecki oddział Neapco ogłosił upadłość. Zagrożone 500 miejsc pracy

Niemiecki oddział firmy Neapco zajmujący się produkcją części do samochodów z siedzibą w mieście Duren w landzie Nadrenia Północna-Westfalia, ogłosił upadłość. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w Akwizgranie. Sąd już się do niego przychylił.

Głównym powodem decyzji jest wygasający kontrakt z amerykańską spółką macierzystą Neapco Holdings. W zeszłym tygodniu firma zdecydowała się o tym, by wygasić umowę o absorpcji strat. Zawarta została ona w 2020 roku i obowiązywała przez pięć lat. Planowo miała zostać przedłużona o kolejne pół dekady, ale ostatecznie zarzucono ten pomysł. Produkcja zakończy się w grudniu 2025 roku.

To doprowadzi do niewypłacalności zakładu w Duren, dlatego zarząd zdecydował się złożyć wspomniany wniosek o upadłość. Obecnie w fabryce pracuje ok. 500 pracowników. Otrzymają oni świadczenia z tytułu niewypłacalności za lipiec i sierpień.

Niemiecki zakład ma problemy przez Polskę?

Niemieckie media wskazują, że sytuacja, w jakiej znalazł się zakład, nie wynika bezpośrednio z trudnej sytuacji branży w Europie, ale ze strategii oszczędzania pieniędzy prowadzonej przez firmę Neapco. Części produkowane w Duren nie są wysyłane bezpośrednio do producentów samochodów, ale trafiają do siostrzanego zakładu firmy zlokalizowanego w Polsce, w miejscowości Praszka. Stamtąd dopiero wysyłane są i fakturowane klientom na całym świecie. Pieniądze trafiają do polskiego oddziału. W efekcie firma płaci podatki wyłącznie w Polsce, a te są niższe niż u naszych zachodnich sąsiadów.

Dla jakich marek produkuje Neapco?

Neapco jest dostawcą rozwiązań z zakresu układów napędowych dla producentów samochodów. Firma produkuje i dystrybuuje części do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek, terenowych czy pojazdów rolniczych. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej, klientami Neapco są m.in. Opel, Jeep, John Deere, Renault, Seat, Kawasaki, BMW, Volkswagen czy Ford.

Związek zakładu w Duren z tą ostatnią marką jest tym większy, że został on założony właśnie przez Forda. Stworzony przez amerykańskiego producenta zakład nosił początkowo nazwę Ford-Werke Duren. Od lat 90. zakład zmieniał właścicieli, ale w 2010 roku został przejęty przez Neapco Holdings.

Miasto chce pomóc pracownikom i zakładowi

Do złożenia wniosku o upadłość odniosły się już władze miasta Duren. Jak poinformowano, ogłoszenie niewypłacalności przez największego pracodawcę przemysłowego w mieście, jest "poważnym ciosem" dla całego regionu. Burmistrz miasta, Frank Peter Ullrich, poinformował, że wraz z agencją rozwoju gospodarczego WIN.DN miasto będzie wspierać Neapco, zarówno w opracowaniu nowego modelu biznesowego, jak i przy poszukiwaniu nowych miejsc pracy przez osoby zatrudnione w zakładzie.

