Choć polskie tunele zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie dorównują rozmiarami tym z Austrii, Włoch czy Szwajcarii, to i tak robią wrażenie - zwłaszcza gdy spojrzymy na statystyki dziennych przejazdów. Jak informuje GDDKiA, w lipcu we wszystkich trzech tunelach - w Zielonkach, Dziekanowicach i pod Luboniem Małym - odnotowano rekordową liczbę użytkowników.

S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której zlokalizowano dwa tunele - w Zielonkach (653 m) oraz w Dziekanowicach (496 m). Obiekty te należą do najnowocześniejszych w Europie. Oprócz standardowego już wyposażenia - takich jak czujniki dymu i temperatury, 114 kamer (zarówno zwykłych, jak i termowizyjnych) oraz 42 wentylatorów - zamontowano w nich także system automatycznego gaszenia pożarów, obejmujący całą długość tuneli.

To obecnie jedyne takie rozwiązanie w Polsce. W Dziekanowicach system tworzy 10 sekcji w każdej nawie, każda o długości około 50 metrów. Z kolei w Zielonkach znajduje się 13 sekcji na każdej nitce. Jedna sekcja to 20 zraszaczy, których łączna liczba wynosi 920 - wystarczająca, by poradzić sobie z większością pożarów.

Oddany do użytku 12 listopada 2022 roku tunel na popularnej "Zakopiance", biegnący pod Luboniem Małym w Beskidzie Wyspowym, szybko zyskał miano kluczowego odcinka w drodze do Zakopanego. Przez blisko dwa lata pozostawał najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce - do momentu otwarcia tunelu Bolków-Kamienna Góra na trasie S3 w lipcu 2024 r. Statystyki przejazdów i notowane rekordy z miesiąca na miesiąc jednoznacznie pokazują, jak istotna jest to inwestycja dla ruchu w południowej Polsce.