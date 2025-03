Z opublikowanych przez GDDKiA statystyk wynika, że w trakcie ostatniego turnusu ferii na S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, średnie dobowe natężenie ruchu w dni robocze, wynosiło 30 tys. pojazdów. Co ciekawe, podczas weekendów liczba aut korzystających z tej drogi malała do 23,9 tys. samochodów na dobę. Przypomnijmy, że droga ta została otwarta w grudniu 2024 roku, wcześniej wszystkie te pojazdy musiał wjeżdżać do Krakowa.