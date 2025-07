Chrysler New Yorker z 1973 roku to przedstawiciel tzw. ery muscle carów, ważący ok. 1,9 tony. Samochód zbudowano na solidnej stalowej ramie i grubych panelach karoserii, co nadawało mu dużą odporność na drobne kolizje. W tamtych czasach sztywność nadwozia była priorytetem, a bezpieczeństwo pasażerów nie było jeszcze regulowane tak szczegółowymi normami jak obecnie.