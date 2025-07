IIHS-HLDI (Insurance Institute for Highway Safety and Highway Loss Data Institute), czyli instytut zajmujący się bezpieczeństwem na amerykańskich drogach, przeanalizował, jak na przestrzeni ostatnich trzech dekad zmieniała się widoczność zza kierownicy nowych samochodów.

Wyniki testów śmiało uznać można za katastrofalne. W przypadku trzech poddanych testom SUV-ów widoczność z miejsca kierowcy zmniejszyła się średnio o 58 proc. Dla pickupów reprezentowanych przez Forda F-150 średni wynik to minus 17 proc, a sedanów - minus 8 proc. W przypadku pickupów naukowcy zaznaczają jednak, że stosunkowo niewielki spadek to efekt kiepskich danych wyjściowych. Mówiąc wprost, już 30 lat temu zapewniały one bardzo słabą widoczność.

Obronną ręką z porównania wyszły właściwie tylko sedany, czyli Honda Accord i Toyota Camry . W przypadku Hondy widoczność spadła z 65 proc. (rocznik 2003) do 60 proc. (rocznik 2023). Dla Camry było to 61 proc. w 2007 roku i 57 proc. w roczniku 2023. Autorzy badania zaznaczają jednak, że średni spadek na poziomie 8 proc. mieści się w granicach błędu pomiarowego.

Spadek widoczności dla tej małej grupy modeli jest niepokojący. Musimy zbadać, czy jest to szersza tendencja, która mogła przyczynić się do niedawnego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych dla pieszych i rowerzystów

Dramatyczne dane z USA dają do myślenia. W tym kontekście ciągłe podnoszenie wymogów dotyczących poziomu wyposażenia nowych aut, co w dramatyczny sposób przekłada się na ceny pojazdów, wydaje się w pełni uzasadnione. Przypominamy np., że na obowiązkowe w UE systemy ADAS składa się dziś m.in. system awaryjnego hamowania przed przeszkodą .

Szczególnie jest to istotne w przypadku większych pojazdów - coraz bardziej popularnych SUV-ów czy pickupów. A już spojrzenie w oczy kierowcy ciężarówki, przed którą chcemy wejść to już absolutny obowiązek. Jeśli sami nie widzimy kierowcy takiego dużego pojazdu, to śmiało możemy założyć, że on również nas widzi. Tzw. martwe strefy są największe właśnie w samochodach ciężarowych.