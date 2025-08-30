W skrócie Coraz więcej kierowców zmaga się ze stresem za kierownicą, który obniża komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Amaskofobia, choć nie jest oficjalnie sklasyfikowana jako choroba, dotyka wielu osób, szczególnie początkujących kierowców.

Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem to systematyczna praktyka, odpowiednie przygotowanie do jazdy i wsparcie doświadczonych pasażerów.

Amaskofobia - stres za kierownicą i jego przyczyny

Strach przed prowadzeniem samochodu w literaturze psychologicznej określa się jako amaskofobię. Choć nie jest to oficjalna jednostka chorobowa w klasyfikacjach ICD-10 i ICD-11, termin trafnie opisuje realny problem, który dotyka wielu kierowców na całym świecie.

Przyczyny są różne. Część osób obawia się jazdy z dużą prędkością, inni stresują się podczas złych warunków pogodowych, jazdy nocą lub w nieznanym mieście. Strach potęguje brak doświadczenia - w Polsce prawo jazdy kategorii B uzyskuje rocznie ponad 300 tys. osób, a wielu świeżo upieczonych kierowców przez długi czas nie czuje się pewnie za kółkiem.

Dane Polskiego Związku Motorowego pokazują, że w kraju zarejestrowanych jest ponad 26 mln samochodów osobowych. To oznacza, że problem stresu dotyczy szerokiej grupy użytkowników dróg, niezależnie od wieku czy doświadczenia.

Objawy stresu i lęku za kierownicą

Stres podczas jazdy wpływa nie tylko na komfort, ale też na bezpieczeństwo. Nadmierne napięcie utrudnia koncentrację i może zwiększać ryzyko błędnych decyzji na drodze.

Typowe objawy to:

nadmierna potliwość dłoni i twarzy,

przyspieszone bicie serca, duszności, zawroty głowy,

dezorientacja i trudności ze skupieniem uwagi,

napięcie mięśni, drżenie rąk, poczucie paniki.

Eksperci radzą, by w sytuacji nasilenia objawów zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, odpocząć i uspokoić oddech. To ważne nie tylko dla komfortu psychicznego, ale i dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Jak zmniejszyć stres za kierownicą - sprawdzone sposoby

Instruktorzy nauki jazdy i psychologowie są zgodni: unikanie prowadzenia auta pogłębia problem. Najlepszą metodą jest stopniowe oswajanie się z jazdą i regularna praktyka.

Warto też:

planować trasę i wybierać mniej zatłoczone drogi,

dobrze przygotować auto - ustawić fotel, lusterka, pasy bezpieczeństwa,

zadbać o komfort - przewietrzenie kabiny, odpowiednią temperaturę, i mieć wodę w zasięgu ręki,

poprosić o towarzystwo doświadczonego pasażera, który doda pewności,

ćwiczyć techniki oddechowe i robić krótkie postoje w czasie dłuższych podróży.

Regularna ekspozycja na sytuacje drogowe sprawia, że reakcje kierowcy stają się automatyczne, a stres stopniowo maleje.

Jak budować pewność za kierownicą?

Eksperci podkreślają, że początkowy strach to naturalna reakcja na nowe wyzwania. Kluczem do przełamania bariery jest praktyka i systematyczne prowadzenie samochodu. Z czasem rośnie pewność siebie, refleks i zdolność podejmowania decyzji w trudnych warunkach.

Stres za kierownicą to nie powód do wstydu - dotyczy zarówno początkujących, jak i doświadczonych kierowców. Warto otwarcie mówić o problemie i korzystać z dostępnych metod, aby jazda samochodem była bezpieczna i komfortowa.

