Paraliżuje Cię jazda autem? Sprawdź, jak opanować stres za kierownicą

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Coraz więcej osób ma prawo jazdy, ale nie każdy kierowca czuje się pewnie na drodze. Stres związany z prowadzeniem auta to częsty problem, który może zniechęcać do jazdy i zwiększać ryzyko popełnienia błędu. Skąd bierze się lęk przed kierownicą i jak go skutecznie pokonać?

Lęk przed prowadzeniem samochodu – jak sobie z nim poradzić?
Lęk przed prowadzeniem samochodu – jak sobie z nim poradzić?123RF/PICSEL

W skrócie

  • Coraz więcej kierowców zmaga się ze stresem za kierownicą, który obniża komfort i bezpieczeństwo jazdy.
  • Amaskofobia, choć nie jest oficjalnie sklasyfikowana jako choroba, dotyka wielu osób, szczególnie początkujących kierowców.
  • Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem to systematyczna praktyka, odpowiednie przygotowanie do jazdy i wsparcie doświadczonych pasażerów.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Amaskofobia - stres za kierownicą i jego przyczyny

Strach przed prowadzeniem samochodu w literaturze psychologicznej określa się jako amaskofobię. Choć nie jest to oficjalna jednostka chorobowa w klasyfikacjach ICD-10 i ICD-11, termin trafnie opisuje realny problem, który dotyka wielu kierowców na całym świecie.

Przyczyny są różne. Część osób obawia się jazdy z dużą prędkością, inni stresują się podczas złych warunków pogodowych, jazdy nocą lub w nieznanym mieście. Strach potęguje brak doświadczenia - w Polsce prawo jazdy kategorii B uzyskuje rocznie ponad 300 tys. osób, a wielu świeżo upieczonych kierowców przez długi czas nie czuje się pewnie za kółkiem.

Czasami warto zostawić GPS na rzecz orientacji w terenie i tym samym potrenować trochę swój mózg
Strach przed prowadzeniem samochodu w literaturze psychologicznej określa się jako amaskofobię.123RF/PICSEL

Dane Polskiego Związku Motorowego pokazują, że w kraju zarejestrowanych jest ponad 26 mln samochodów osobowych. To oznacza, że problem stresu dotyczy szerokiej grupy użytkowników dróg, niezależnie od wieku czy doświadczenia.

Objawy stresu i lęku za kierownicą

Stres podczas jazdy wpływa nie tylko na komfort, ale też na bezpieczeństwo. Nadmierne napięcie utrudnia koncentrację i może zwiększać ryzyko błędnych decyzji na drodze.

Typowe objawy to:

  • nadmierna potliwość dłoni i twarzy,
  • przyspieszone bicie serca, duszności, zawroty głowy,
  • dezorientacja i trudności ze skupieniem uwagi,
  • napięcie mięśni, drżenie rąk, poczucie paniki.

Eksperci radzą, by w sytuacji nasilenia objawów zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, odpocząć i uspokoić oddech. To ważne nie tylko dla komfortu psychicznego, ale i dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Jak zmniejszyć stres za kierownicą - sprawdzone sposoby

Instruktorzy nauki jazdy i psychologowie są zgodni: unikanie prowadzenia auta pogłębia problem. Najlepszą metodą jest stopniowe oswajanie się z jazdą i regularna praktyka.

Warto też:

  • planować trasę i wybierać mniej zatłoczone drogi,
  • dobrze przygotować auto - ustawić fotel, lusterka, pasy bezpieczeństwa,
  • zadbać o komfort - przewietrzenie kabiny, odpowiednią temperaturę, i mieć wodę w zasięgu ręki,
  • poprosić o towarzystwo doświadczonego pasażera, który doda pewności,
  • ćwiczyć techniki oddechowe i robić krótkie postoje w czasie dłuższych podróży.

Regularna ekspozycja na sytuacje drogowe sprawia, że reakcje kierowcy stają się automatyczne, a stres stopniowo maleje.

Zobacz również:

Agresja na drodze to poważne wykroczenie, za które grozi wysoki mandat.
Porady

Jak radzić sobie z agresją na drodze? Nie daj się sprowokować

Anna Czowalla

Jak budować pewność za kierownicą?

Eksperci podkreślają, że początkowy strach to naturalna reakcja na nowe wyzwania. Kluczem do przełamania bariery jest praktyka i systematyczne prowadzenie samochodu. Z czasem rośnie pewność siebie, refleks i zdolność podejmowania decyzji w trudnych warunkach.

Stres za kierownicą to nie powód do wstydu - dotyczy zarówno początkujących, jak i doświadczonych kierowców. Warto otwarcie mówić o problemie i korzystać z dostępnych metod, aby jazda samochodem była bezpieczna i komfortowa.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakłoMaciej OlesiukINTERIA.PL

Najnowsze