W skrócie Grecja zaostrza kodeks drogowy, wprowadzając wysokie mandaty i surowe kary nawet za drobne przewinienia.

Kary obejmują nie tylko kierowców, ale również pieszych i właścicieli kamperów.

Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków.

Jazda samochodem wymaga szczególnej uwagi i skupienia na drodze, o czym wyjątkowo mocno pamiętać muszą kierowcy poruszający się po Grecji. Tamtejszy rząd wprowadził przepisy zaostrzające kary za popełnianie wykroczeń drogowych. To reakcja na wysoki wskaźnik wypadków w kraju. Od teraz nawet za błahe wykroczenia można otrzymać wielotysięczną grzywnę.

Rok zakazu prowadzenia za używanie telefonu

Grecka policja będzie obserwować w jaki sposób kierowcy korzystają z nawigacji w telefonie komórkowym. Trzymanie telefonu w ręce za pierwszym razem może skończyć się grzywną w wysokości 350 euro (ok. 1,5 tys. zł) i utratą prawa jazdy na miesiąc.

Jeśli ktoś w ciągu pół roku od nałożenia kary zostanie ponownie przyłapany na korzystaniu z telefonu podczas jazdy, otrzyma karę 1 tys. euro (ok. 4,3 tys. zł). Dodatkowo grozi im sześciomiesięczne zawieszenie prawa jazdy.

Trzecie takie wykroczenie oznacza 2 tys. euro kary (ok. 8,5 tys. zł) i roczną przerwę od kierowania pojazdami. Obowiązujące ograniczenia dotyczą zarówno Greków, jak i turystów wypoczywających w jednym z najpopularniejszych turystycznie państw.

Nadmierna prędkość i agresja kategorycznie zakazane

To nie koniec zmian w greckim kodeksie drogowym. Zmiany dotknęły również kar za przekroczenie prędkości. Warto zauważyć, że w Grecji obowiązują specjalne ograniczenia prędkości. W wąskich uliczkach można jechać z maksymalną prędkością do 30 km/h, a na głównych drogach śródmiejskich 50 km/h.

Nowe regulacje szczególnie mocno uderzają w kierowców uczestniczących w nielegalnych wyścigach ulicznych i tych, którzy nie potrafią trzymać emocji na wodzy. Za brawurową jazdę np. przed szkołami lub skrzyżowaniami, grozi grzywna w wysokości 2 tys. euro (8,5 tys. zł) i roczne zawieszenie prawa jazdy za pierwszy taki wybryk. Kolejne sytuacje będą podlegały karom 4 tys. euro (17 tys. zł) i 2-lata zawieszenia prawa jazdy po drugim incydencie i 8 tys. euro (34 tys. zł) z czteroletnim zawieszeniem prawa jazdy za popełnienie tego samego wykroczenia po raz trzeci.

Inne kary ujęte w nowym kodeksie

Nowy taryfikator mandatów obejmuje także sytuacje takie, jak brak kasku podczas jazdy na motocyklu, za co zapłacimy 350 euro (1,5 tys. zł), a także prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków - od 350 do 4 tys. euro (1,5 - 17 tys. zł) z 10-letnim zakazem prowadzenia pojazdów. Surowo karani od teraz są także kierowcy przejeżdżający na czerwonym świetle i ignorujący znak STOP. Za popełnienie tego typu wykroczeń grozi także od 350 do 4 tys. euro mandatu. To oczywiście nie koniec zmian. Okazuje się, że nie upiekło się nawet pieszym. Za przechodzenie na czerwonym świetle przez pasy, można w Grecji otrzymać 30 euro (128 zł) mandatu.

Więzienie za nielegalny kamping i kary za palenie przy dzieciach

Grecki rząd zaostrzył także kary dla właścicieli kamperów za tzw. "dziki kamping". Najniższa kara grożąca za uprawianie turystyki w tej formie to 300 euro (1,3 tys. zł). W niektórych przypadkach greccy funkcjonariusze mogą skierować sprawę do sądu, który ma możliwość wymierzenia grzywny do 3 tys. euro lub w skrajnych przypadkach do 3 miesięcy więzienia.

Na tym nieprzyjemności się nie kończą. Jeśli policjant zauważy, że kierowca lub pasażerowie palą w obecności dzieci poniżej 12 roku życia, może nałożyć mandat do 2 tys. euro (8,5 tys. zł). Podobne grzywny grożą za przewożenie dzieci bez odpowiedniego zabezpieczenia.

