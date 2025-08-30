Ta grupa nie zapłaci za kurs prawa jazdy ani złotówki. Jest jeden warunek

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Setki ludzi w Polsce zyska możliwość zdobycia uprawnień kierowcy bez ponoszenia kosztów. Pomoc skierowana jest jednak do wybranej grupy. Kto skorzysta?

Prawo jazdy za 0 zł. Takiej akcji jeszcze w Polsce nie było. Kto skorzysta?
Prawo jazdy za 0 zł. Takiej akcji jeszcze w Polsce nie było. Kto skorzysta?NewsLubuskiEast News

W skrócie

  • Setki wychowanków rodzinnych domów dziecka otrzyma dofinansowanie na prawo jazdy dzięki programowi Fundacji Orlen.
  • Koszt kursu i egzaminów w Polsce stale rośnie, stając się barierą dla wielu młodych ludzi.
  • Program oferuje także stypendia, korepetycje i staże, a wspierają go znani sportowcy.
Darmowe prawo jazdy dla wychowanków domów dziecka

Program Mogę Więcej finansowany przez Fundację Orlen obejmuje pełne opłacenie kursów prawa jazdy oraz egzaminów dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. Celem projektu jest wsparcie młodzieży na początku dorosłego życia i ułatwienie im startu na rynku pracy.

Na realizację programu przeznaczono 3 mln zł, z czego część pochodzi z darowizn klientów Orlenu. Użytkownicy aplikacji Vitay mogą przekazywać zgromadzone punkty na rzecz fundacji - do tej pory zebrano w ten sposób blisko 22 tys. zł. Kursy mają ruszyć jeszcze w tym roku, a pełna lista uczestników zostanie ogłoszona jesienią 2025 r.

Szereg samochodów nauki jazdy ustawionych na placu, każdy z nich posiada oznaczenie PORD i charakterystyczny trójkątny znak na dachu. Obok samochodów przechodzi kobieta, widoczna jest również inna osoba przy pojeździe.
Program Mogę Więcej finansowany przez Fundację Orlen obejmuje pełne opłacenie kursów prawa jazdy oraz egzaminów dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka.Mateusz Ochocki/KFP/REPORTEREast News

Koszt prawa jazdy w Polsce stale rośnie

Uzyskanie prawa jazdy w Polsce wiąże się z coraz większymi kosztami. Obecnie kurs kategorii B kosztuje od 3 do 4,5 tys. zł, do czego dochodzą dodatkowe wydatki, m.in. ok. 200 zł za badania lekarskie i opłaty egzaminacyjne. W 2025 r. stawki w ośrodkach WORD wzrosły - egzamin teoretyczny kosztuje 55 zł, a praktyczny 222 zł.

Wysokie ceny kursów są poważnym obciążeniem dla młodzieży, szczególnie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Fundacja Orlen chce znieść tę barierę, umożliwiając uzyskanie prawa jazdy bez ponoszenia kosztów.

Ambasadorzy programu Mogę Więcej

Akcja zyskała szerokie wsparcie ze strony sportowców. Ambasadorami zostali m.in. Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, żużlowiec Bartosz Zmarzlik, lekkoatletka Pia Skrzyszowska oraz mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk.

Program obejmuje także stypendia, korepetycje i staże zawodowe, które w wakacje odbywają się na stacjach paliw Orlenu. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma nie tylko sfinansować kursy, ale także zwiększyć samodzielność młodzieży i wesprzeć ich rozwój.

