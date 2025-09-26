W skrócie System niemieckich tablic rejestracyjnych z literą "W" pozwala używać jednego kompletu tablic do dwóch pojazdów tego samego właściciela.

Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy mogą zaoszczędzić na ubezpieczeniu i opłatach administracyjnych.

Tablice wymienne pomagają także w rozwiązaniu problemu ograniczonej ilości dostępnych numerów rejestracyjnych w dużych niemieckich miastach.

Litera "W" informuje, że dany numer należy do kierowcy, który korzysta z jednego kompletu tablic przypisanego do dwóch samochodów. Dzięki wymiennym tablicom nie trzeba płacić za pełną rejestrację każdego pojazdu osobno, można też zaoszczędzić na ubezpieczeniu.

Litera "W" na tablicach rejestracyjnych. Jak działa niemiecki system?

Tak zwane tablice wymienne wprowadzono w Niemczech w lipcu 2012 roku wraz ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji pojazdów.

Wymienny komplet tablic rejestracyjnych składa się z dwóch części. Na tylnej widnieje naklejka z przeglądem technicznym (MOT) oraz ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego pojazdu. Druga, wymienna, może być swobodnie przekładana pomiędzy pojazdami. Jeżeli samochód z takim oznaczeniem nie jest akurat użytkowany, należy go parkować wyłącznie na terenie prywatnym - w przeciwnym razie kierowca ryzykuje mandat.

Choć tablica z literą "W" nie daje w Niemczech ulg podatkowych, pozwala zmniejszyć koszty ubezpieczenia. Kierowca płaci składkę dostosowaną do auta o najwyższym ryzyku, a pozostałe pojazdy ubezpieczane są w niższej stawce. W praktyce oznacza to oszczędności w skali roku. Koszty samej rejestracji nie są wysokie - opłata administracyjna wynosi około 65 euro, a komplet tablic można wyrobić za dodatkowe 20-30 euro. Wymienne tablice mogą otrzymać tylko pojazdy z jednej klasy - a więc nie można zarejestrować na nie na przykład auta osobowego i motocykla czy auta dostawczego i kampera.

Ciekawostką jest to, że niektóre samochody mogą otrzymać dodatkowe oznaczenia obok litery "W". Elektryki rejestrowane w systemie wymiennym dostają literę "E", a pojazdy zabytkowe oznaczenie "H". Dzięki temu jednoznacznie wiadomo, jaki status ma dany pojazd, nawet jeśli dzieli tablicę z innym autem właściciela. Przypomnijmy, że, w przeciwieństwie do polskiego systemu nadawania tablic, w Niemczech nie funkcjonują zielone tablice dla aut elektrycznych czy żółte dla pojazdów zabytkowych.

Wprowadzenie wymiennych tablic rejestracyjnych rozwiązało też częściowo problem ograniczonej puli dostępnych numerów w dużych miastach. Przykładem jest Monachium, gdzie liczba kombinacji znaków zaczyna się kurczyć. Dzięki systemowi kierowcy mogą korzystać z tych samych oznaczeń na kilku autach, co pozostawia w puli większą liczbę numerów dostępnych dla kierowców.

