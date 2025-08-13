Polacy nie potrzebują prawa jazdy? Statystyki mówią wprost

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się spadek liczby wydanych uprawnień do kierowania pojazdami. Jak pokazują statystyki, w 2018 roku liczba wydanych dokumentów wyniosła niemal 418 tys. sztuk. W kolejnych latach było już tylko gorzej: 343,6 tys. w 2019 roku, 296 tys. w 2020, a w 2021 nastąpił chwilowy wzrost do 372,4 tys. W 2022 roku liczba wydanych praw jazdy znów spadła do 330,5 tys., w 2023 do 296,3 tys., a w 2024 do 278,5 tys. wydanych dokumentów.

W 2025 roku wcale nie będzie lepiej, statystyki za pierwsze półrocze pokazują 164,5 tys. wydanych dokumentów. Wygląda to nieco lepiej niż rok temu (w pierwszym półroczu wydano 142,7 tys. praw jazdy), lecz najprawdopodobniej ostateczna liczba wydanych dokumentów nie przyniesie zaskoczenia. Jest to obrazem niepokojącego trendu, mówiącego o tym, że coraz mniej potencjalnych kierowców decyduje się ubiegać o prawo jazdy. Mimo tej wiedzy, rząd proponuje obniżenie minimalnego wieku potrzebnego do zdobycia prawa jazdy. Przepisy w tej sprawie mogą zacząć obowiązywać już po wakacjach.

Prawo jazdy od 17 roku życia. Przepisy są przygotowywane

Według najnowszych danych, po polskich drogach porusza się około 22,5 mln kierowców. Wkrótce liczba ta może wzrosnąć za sprawą przygotowywanych regulacji. Zgodnie z najnowszą propozycją, minimalny wiek potrzebny do ubiegania się o prawo jazdy zostanie zmniejszony. Już niebawem za kółkiem będzie mógł zasiąść każdy, kto ukończy 17 lat, choć oczywiście nie na takich samych zasadach, co 18-latkowie.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że obecne przepisy umożliwiają 17-latkom ubieganie się o prawo jazdy około 3 miesięcy przed osiągnięciem pełnoletności. To powoduje, że przy sprzyjających okolicznościach, taka osoba jest w stanie zaliczyć egzamin praktyczny i teoretyczny jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. W takim przypadku wydanie prawa jazdy następowało dopiero po ukończeniu 18 lat. Najnowsze przepisy mają zmienić dotychczasowe podejście.

Ograniczenia dla 17-latków. Będą mogli jeździć, ale z dorosłymi

Najnowsze regulacje będą umożliwiały uzyskanie prawa jazdy w kategorii B osobie, która skończy 17 lat. Uprawnienia będą obowiązywały jednak wyłącznie na terenie Polski do momentu, w którym młody kierowca osiągnie pełnoletność.

W tym czasie przez pół roku (lub do ukończenia 18 lat) kierowca będzie musiał podróżować tylko w asyście innego kierowcy, który ma przynajmniej 25 lat i przez 5 lat posiada prawo jazdy kat. B. Asysty nie będzie mogła pełnić osoba, która w przeszłości miała zakaz prowadzenia, a także osoba nietrzeźwa.

Niepełnoletni kierowcy będą podlegali bardziej rygorystycznym ograniczeniom niż pełnoletni. Przede wszystkim obowiązywał ich będzie zerowy limit alkoholu. W terenie zabudowanym będą mogli jechać z prędkością 50 km/h, a poza nim 80 km/h i 100 km/h na drogach szybkiego ruchu. Niepełnoletni kierowcy nie będą mogli przewozić innych niepełnoletnich pasażerów bez obecności osoby doświadczonego kierowcy w pojeździe. Dodatkowo ich auto będzie musiało być oznaczone zielonym liściem, a zarejestrowane wykroczenia mogą przyczynić się do wydłużenia tzw. "okresu próbnego" o kolejne dwa lata.

