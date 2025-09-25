W skrócie Podpisano umowę na dostawę ponad 1200 nowych samochodów terenowych, obejmującą różne typy pojazdów i pakiety szkoleniowo-logistyczne.

Kia LTV, będący następcą Honkera, to nowoczesny pojazd opancerzony o dużej mobilności i możliwościach bojowych.

Produkcja tych samochodów będzie się odbywać głównie w Polsce, a modele te wyposażone są w zaawansowane systemy ochrony i napędu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Umowę podpisał szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Artura Kuptela oraz prezes zarządu Rosomak S.A. Cezary Dominiak. W toku umowy będą zawierane kontrakty wykonawcze na dostawę rodziny pojazdów, w tym: lekkich pojazdów rozpoznawczych, samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności, pojazdów terenowych 4x4, warsztatów technicznych i pojazdów na bazie platformy Kia LTV, wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym.

Kia LTV, czyli następca Honkera

Pierwsze samochody Kia LTV trafiły do polskiej armii w grudniu ubiegłego roku na mocy umowy zawartej w sierpniu 2023 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ - Rosomak S.A. Na jej mocy do 2030 roku wojsko otrzymać ma blisko 400 takich pojazdów, z czego większość będzie wyprodukowana w Siemianowicach Śląskich.

Samochody, wraz z używanymi już przez polskich żołnierzy Fordami Rangerami, to kolejny krok na drodze do zastąpienia wysłużonych polskich Honkerów. Legwany, w przeciwieństwie do Rangerów, których zadaniem jest szeroko pojęta logistyka tyłowa, mają zdecydowanie bardziej "bojowy" charakter.

Legwany będą produkowane w Polsce

To wozy przystosowane do działań na pierwszej linii wyposażone m.in. w opancerzoną kabinę zapewniającą ochronę balistyczną na poziomie I wg STANAG 4569. Pierwszych 15 sztuk, które trafiły już do polskich żołnierzy, wyposażonych jest np. w obrotnicę dla karabinu maszynowego kal. 7,62 lub 12,7 mm, która umożliwia też montaż granatnika kal. 40 mm.

Bazą dla polskiego Legwana jest koreańska rodzina pojazdów KLTV produkcji KIA. Nazwa - KIA KLTV - to skrót od Kia Light Tactical Vehicle. Pojazd w bazowej wersji ma około 5 m, a jego dopuszczalna masa całkowita wynosi około 6,1 tony.

Pod maską pracuje koreański silnik wysokoprężny D6EB o mocy 225 KM i maksymalnym momencie obrotowym 500 Nm. Moc przenoszona jest na cztery koła za pośrednictwem automatycznej ośmiostopniowej skrzyni biegów. Auto ma niezależne zawieszenie wszystkich kół i centralny system pompowania opon. Kia KLTV osiąga prędkość maksymalną 130 km/h i legitymuje się zasięgiem około 640 km. Pojazd ma ponad 40 cm prześwitu i potrafi brodzić do głębokości nawet 76 cm.

Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. system centralnego pompowania kół oraz system runflat umożliwiający jazdę po przestrzeleniu opon.

W zależności od konfiguracji Kia KLTV osiąga prędkość maksymalną do 130 km/h i legitymuje się zasięgiem około 640 km.

Kultowe samochody na wystawie w Warszawie interia INTERIA.PL