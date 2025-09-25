W skrócie Polskie przepisy nakazują jazdę skrajnym prawym pasem, a jazda lewym jest dozwolona tylko w określonych przypadkach.

Nieuzasadnione poruszanie się lewym pasem grozi wysokim mandatem oraz punktami karnymi.

Wyjątki od tej zasady obejmują m.in. wyprzedzanie, omijanie zatorów i skręt w lewo.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Obowiązujące w Polsce przepisy w jasny sposób informują, że kierowców obowiązuje ruch prawostronny. Jeśli poruszamy się drogą, która ma więcej niż jeden pas ruchu prowadzący w tym samym kierunku, również należy korzystać ze skrajnie prawego pasa. Te zapisy niemalże w pełni wyczerpują temat wskazując, że bez względu na rodzaj drogi czy natężenie ruchu na danej trasie, należy zawsze poruszać się maksymalnie skrajnym prawym pasem.

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa

Jechać lewym pasem możesz tylko w tych przypadkach. Inaczej dostaniesz wysoki mandat karny

Okupowanie lewego pasa jest częstym widokiem na rodzimych drogach. Spora część kierowców celowo z niego korzysta, ponieważ jest mylnie przekonana, że jadąc z maksymalną dozwoloną szybkością nie łamią obowiązujących przepisów. Inni z kolei twierdzą, że jadąc szybciej od pojazdów znajdujących się na prawym pasie nie muszą co chwilę zmieniać pasa ruchu. I chociaż takie zachowania mogą wynikać z różnych przekonań to należy pamiętać, że okupowanie lewego pasa może skończyć się dotkliwym mandatem.

Jazda lewym pasem dozwolona jest wyłącznie w przypadku:

wyprzedzania wolniej poruszających się pojazdów - po zakończeniu manewru należy powrócić na skrajnie prawy pas, jeśli tylko będzie taka możliwość,

omijania zatorów na prawym pasie,

skręcania w lewo - dotyczy wykonania tego manewru na najbliższym skrzyżowaniu, do czego zobowiązują przepisy. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy PoRD należy "zbliżyć się do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do jej lewej krawędzi",

dużego natężenia ruchu - mowa o sytuacji, gdy prawy lub prawy i środkowy pas są pełne samochodów. Wówczas jazda lewym pasem jest uzasadniona, aby w pełni wykorzystać przepustowość drogi.

Na mistrzów i szeryfów czekają wysokie mandaty. Jaka kara grozi za jazdę lewym pasem?

Zmotoryzowani powinni zatem pamiętać, że zobowiązani są do jazdy skrajnym prawym pasem. Niestosowanie się do tych przepisów będzie wiązać się z bardzo kosztownym spotkaniem z funkcjonariuszami policji. Za to wykroczenie grozi mandat karny w wysokości do nawet 3 tys. zł, a na konto kierowcy zostanie dopisane 6 punktów karnych.

Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 tys. złotych albo karze nagany

Ustawodawca nadal nie zdecydował się na sprecyzowanie tego wykroczenia w przepisach, wobec czego policjanci korzystają z art. 97 Kodeksu wykroczeń, który w kwestii samej grzywny pozwala na sporą dowolność - od 20 do nawet 3 tys. zł. Jeżeli jazda lewym pasem doprowadzi do utrudnienia w ruchu, kara wzrośnie do 5 tys. zł i 8 punktów karnych.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL