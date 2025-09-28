W skrócie Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym, upraszczającą rejestrację samochodów i proces uzyskiwania uprawnień.

Nowe przepisy umożliwiają elektroniczną rejestrację pojazdów, m.in. przez aplikację mObywatel, oraz znoszą konieczność przynoszenia tablic rejestracyjnych do urzędu w określonych przypadkach.

Zmiany wprowadzają cyfryzację danych, ułatwienia dla handlarzy aut używanych oraz integrację z rejestrami innych państw Unii Europejskiej.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Ustawa wprowadza m.in. ułatwienia i cyfryzację procedur rejestracji pojazdów oraz nabywana uprawnień do kierowania. Co ciekawe, nowelizacja została przyjęta jednogłośnie, "za" głosowało wszystkich obecnych na sali 425 posłów.

Ustawa jest częścią pakietu deregulacyjnego. Zmiany wprowadzają przepisy umożliwiające modernizację systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), służącego m.in. do realizacji procesów związanych z rejestracją pojazdów i szeroko pojętym nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Będzie łatwiej zarejestrować samochód

Nowe przepisy mają się przyczynić do zmniejszenia obciążeń nakładanych dla kierowców, eliminacji konieczności osobistych wizyt w urzędach i papierowych dokumentów, a także automatyzacji procedur administracyjnych.

Ustawa zakłada wprowadzenie e-usług, rozszerzenie zakresu gromadzonych danych oraz ulepszenie wymiany danych między różnymi rejestrami państwowymi.

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie złożenie wniosku o rejestrację samochodu elektronicznie, również przez aplikację mObywatel. Ponadto przy rejestracji samochodu używanego, jeśli chcemy zachować tablice rejestracyjne, nie trzeba będzie ich przynosić do urzędu, wystarczy złożyć oświadczenie, że są czytelne i nieuszkodzone.

Ułatwienia dla osób handlujących samochodami używanymi

Ponadto ustawa wprowadza ułatwienia dla osób handlujących samochodami używanymi. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych i sprzedanych przed upływem terminu na rejestrację. Ponadto zostanie wprowadzone usługa AVI - organy rejestrujące będą mogły pobierać dane o pojeździe z ewidencji innych państw UE przed jego rejestracją w Polsce.

Ustawa przewiduje również cyfryzację procedur sądowych dotyczących odnotowywania danych dotyczących orzeczeń i postanowień o zakazie prowadzenia pojazdów oraz przekazywania i aktualizacji tych danych w CEPiK za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

