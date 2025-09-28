Uchwalono nowe przepisy ws. buspasów. Co i kiedy się zmieni?
Motocykle będą mogły jeździć buspasami. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym przyjęta przez Sejm. To duża nowość, bo obecnie motocykle są wpuszczane na buspasy lokalnymi przepisami, które nie obowiązują we wszystkich miastach.
W skrócie
- Sejm uchwalił nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym, umożliwiającą motocyklistom jazdę po buspasach.
- Przywilej korzystania z buspasów przez motocykle oraz auta elektryczne i wodorowe obowiązywać będzie do 1 stycznia 2028 roku.
- Nowe przepisy wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Senat, Sejm oraz podpisu prezydenta i wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia.
W piątek sejmowe komisje ds. deregulacji oraz infrastruktury rozpatrzyły poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Motocykle będą mogły jeździć buspasami
Jedna z nich, zgłoszona przez Konfederację, dotyczyła wpuszczenia motocykli na buspasy na analogicznej zasadzie, na jakiej obecnie prawo do korzystania z nich mają auta elektryczne i wodorowe. Poprawka została przyjęta i znalazła się w przepisach przyjętych przez Sejm.
Przepisy zakładają, że motocykle i pojazdy bezemisyjne będą mogły jeździć buspasami do 1 stycznia 2028 roku. Samochody elektryczne i wodorowe mają bowiem ten przywilej przyznany czasowo. Początkowo uprawnienia miały wygasnąć z końcem bieżącego roku, natomiast zostały przedłużone na lata 2026 i 2027.
Obecnie o tym, czy motocykliści mogą korzystać z buspasów decydują zarządcy dróg, a więc de facto - władze miasta. Dzięki nim buspasy otwarto dla jednośladów m.in. w Krakowie i Warszawie.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Na ujednolicenie przepisów trzeba będzie jednak poczekać. Nowelizacja trafia teraz do Senatu, później wróci do Sejmu, a ostatecznie musi zostać podpisana przez prezydenta. W życie nowe przepisy wejdą pół roku po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.