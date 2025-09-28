W skrócie Sejm uchwalił nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym, umożliwiającą motocyklistom jazdę po buspasach.

Przywilej korzystania z buspasów przez motocykle oraz auta elektryczne i wodorowe obowiązywać będzie do 1 stycznia 2028 roku.

Nowe przepisy wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Senat, Sejm oraz podpisu prezydenta i wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia.

W piątek sejmowe komisje ds. deregulacji oraz infrastruktury rozpatrzyły poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Motocykle będą mogły jeździć buspasami

Jedna z nich, zgłoszona przez Konfederację, dotyczyła wpuszczenia motocykli na buspasy na analogicznej zasadzie, na jakiej obecnie prawo do korzystania z nich mają auta elektryczne i wodorowe. Poprawka została przyjęta i znalazła się w przepisach przyjętych przez Sejm.

Przepisy zakładają, że motocykle i pojazdy bezemisyjne będą mogły jeździć buspasami do 1 stycznia 2028 roku. Samochody elektryczne i wodorowe mają bowiem ten przywilej przyznany czasowo. Początkowo uprawnienia miały wygasnąć z końcem bieżącego roku, natomiast zostały przedłużone na lata 2026 i 2027.

Obecnie o tym, czy motocykliści mogą korzystać z buspasów decydują zarządcy dróg, a więc de facto - władze miasta. Dzięki nim buspasy otwarto dla jednośladów m.in. w Krakowie i Warszawie.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Na ujednolicenie przepisów trzeba będzie jednak poczekać. Nowelizacja trafia teraz do Senatu, później wróci do Sejmu, a ostatecznie musi zostać podpisana przez prezydenta. W życie nowe przepisy wejdą pół roku po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

