Uchwalono nowe przepisy ws. buspasów. Co i kiedy się zmieni?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Motocykle będą mogły jeździć buspasami. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym przyjęta przez Sejm. To duża nowość, bo obecnie motocykle są wpuszczane na buspasy lokalnymi przepisami, które nie obowiązują we wszystkich miastach.

Szykują się zmiany. Motocykliści będą mogli jeździć buspasami
Szykują się zmiany. Motocykliści będą mogli jeździć buspasamiAdam BurakowskiReporter

W skrócie

  • Sejm uchwalił nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym, umożliwiającą motocyklistom jazdę po buspasach.
  • Przywilej korzystania z buspasów przez motocykle oraz auta elektryczne i wodorowe obowiązywać będzie do 1 stycznia 2028 roku.
  • Nowe przepisy wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Senat, Sejm oraz podpisu prezydenta i wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W piątek sejmowe komisje ds. deregulacji oraz infrastruktury rozpatrzyły poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Motocykle będą mogły jeździć buspasami

Jedna z nich, zgłoszona przez Konfederację, dotyczyła wpuszczenia motocykli na buspasy na analogicznej zasadzie, na jakiej obecnie prawo do korzystania z nich mają auta elektryczne i wodorowe. Poprawka została przyjęta i znalazła się w przepisach przyjętych przez Sejm.

Zobacz również:

Znaki DOP pozwalają korzystać z buspasów także innym pojazdom.
Przepisy drogowe

Kto może jeździć pasem DOP? Nowe oznaczenia na drogach

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

    Przepisy zakładają, że motocykle i pojazdy bezemisyjne będą mogły jeździć buspasami do 1 stycznia 2028 roku. Samochody elektryczne i wodorowe mają bowiem ten przywilej przyznany czasowo. Początkowo uprawnienia miały wygasnąć z końcem bieżącego roku, natomiast zostały przedłużone na lata 2026 i 2027.

    Obecnie o tym, czy motocykliści mogą korzystać z buspasów decydują zarządcy dróg, a więc de facto - władze miasta. Dzięki nim buspasy otwarto dla jednośladów m.in. w Krakowie i Warszawie.

    Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

    Na ujednolicenie przepisów trzeba będzie jednak poczekać. Nowelizacja trafia teraz do Senatu, później wróci do Sejmu, a ostatecznie musi zostać podpisana przez prezydenta. W życie nowe przepisy wejdą pół roku po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

    Uciekał na hulajnodze elektrycznej przed policjantamimateriały prasowe

    Najnowsze