W skrócie Mazowiecka policja otrzymała skonfiskowanego Forda Mustanga, który obecnie służy w drogówce w Radomiu.

Obowiązujące od marca 2024 roku przepisy pozwalają na przepadek pojazdu prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę i przekazywanie takich aut instytucjom publicznym.

Według doniesień, do dyspozycji policji może wkrótce trafić również sportowy Jaguar, jednak szczegóły konfiskaty nie zostały ujawnione.

Obowiązujące od 14 marca 2024 roku przepisy przewidują przepadek pojazdu prowadzonego przez osobę znajdującą się w stanie znacznej nietrzeźwości. Sąd orzeka konfiskatę, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi albo 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Rozwiązanie to ma przede wszystkim zwiększyć skuteczność walki z najpoważniejszymi naruszeniami przepisów ruchu drogowego.

Samochody odebrane pijanym kierowcom trafiają do Policji

Od momentu wejścia w życie nowych regulacji dotyczących przepadku pojazdów zmieniło się nie tylko podejście do karania nietrzeźwych kierowców, lecz także dalsze losy ich samochodów. Auta odebrane sprawcom przestępstw drogowych nie muszą już trafiać wyłącznie na sprzedaż przez Skarb Państwa. Coraz częściej znajdują nowe zastosowanie w instytucjach publicznych, w tym w policji.

Najgłośniejszym przykładem jest Ford Mustang, który po decyzji sądu zasilił niedawno flotę mazowieckiej drogówki. Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie, ponieważ po raz pierwszy skonfiskowany samochód sportowy został oficjalnie włączony do policyjnej służby. Okazuje się jednak, że podobnych przypadków może być znacznie więcej.

Policyjny Mustang wzbudził zainteresowanie w sieci

Historia Mustanga rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku, gdy policjanci odnaleźli samochód w przydrożnym rowie w okolicach Ciechanowa. Za kierownicą siedział nietrzeźwy kierowca z Warszawy, u którego stwierdzono ponad dwa promile alkoholu. Auto zostało zabezpieczone, a wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karne.

Po kilku miesiącach Sąd Rejonowy w Ciechanowie orzekł przepadek pojazdu. Na wniosek policji, poparty przez prokuratora, zdecydowano o przekazaniu auta do służby. Ostatecznie samochód trafił do garnizonu mazowieckiego i od niedawna jest wykorzystywany przez drogówkę w Radomiu. Mowa o wersji z pięciolitrowym silnikiem V8 o mocy 450 KM, zdolnej rozpędzić się do 100 km/h w czasie krótszym niż pięć sekund.

Wkrótce do polskiej policji trafi sportowy Jaguar?

Na tym jednak nie koniec. Jak donosi serwis katowice.naszemiasto.pl - Mustang nie jest jedynym pojazdem, który może zasilić policyjną flotę. Według doniesień funkcjonariusze otrzymali już ponad dwadzieścia samochodów przejętych w podobnych sprawach. Część z nich wciąż czeka na formalne decyzje dotyczące dalszego wykorzystania. Niewykluczone, że wśród nich znajduje się także sportowy Jaguar, który w przyszłości mógłby trafić do policjantów. Szczegóły dotyczące okoliczności konfiskaty nie zostały jeszcze ujawnione.

W Europie to nic nowego. Czesi mają policyjne Ferrari

Wykorzystywanie przejętych samochodów przez służby nie jest zjawiskiem wyjątkowym w Europie. Podobne rozwiązania stosowano już między innymi w Czechach, gdzie jakiś czas temu do policyjnej floty włączono Ferrari 458 Italia. Jak informowała wówczas czeska policja, samochód jest wykorzystywany między innymi w pościgach za skradzionymi pojazdami przemieszczającymi się przez Czechy do innych państw.

