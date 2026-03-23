Spis treści: Zmiany w tankowaniu oleju napędowego na Słowacji Zamknięte stacje automatyczne Ile kosztuje olej napędowy na słowackich stacjach? Ograniczenia eksportu paliwa na Słowacji Dlaczego Słowacja wprowadza ograniczenia? Jak długo będą obowiązywać ograniczenia w tankowaniu oleju napędowego na Słowacji?

Rząd w Bratysławie zdecydował się na wprowadzenie nadzwyczajnych środków, które uderzą przede wszystkim m.in. w kierowców z Polski. Według słowackich władz, to właśnie poprzez tankowanie samochodów z naszego kraju doszło do lokalnych braków paliwa na stacjach położonych na północy Słowacji.

Decyzję ogłoszono już w czwartek, ale do nowych regulacji musiały się przygotować stacje, przez co zmiany weszły w życie w poniedziałek.

Doszło do sytuacji, w której na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji benzynowych, ponieważ ceny są tam niższe niż w Polsce. Obywatelom Polski opłacało się i nadal opłaca się przyjeżdżać na terytorium Słowacji w celach zakupowych i zaopatrywać się w paliwo na terenie Słowacji

Zmiany w tankowaniu oleju napędowego na Słowacji

Najbardziej odczuwalną zmianą dla kierowców jest sposób tankowania oleju napędowego. Na stacjach paliw nie ma już możliwości swobodnego napełniania dużych kanistrów. Olej napędowy można zatankować wyłącznie do baku pojazdu oraz dodatkowo do jednego kanistra o maksymalnej pojemności 10 litrów.

To jednak nie koniec ograniczeń. Wprowadzono także limit finansowy, który określa maksymalną wartość jednorazowego tankowania. Jeden pojazd będzie mógł zatankować paliwo za maksymalnie 400 euro. Ograniczenie to dotknie kierowców samochodów ciężarowych, którzy nie będą mogli zatankować więcej niż około 265 litrów (pojemności baków w ciągnikach siodłowych wynoszą od 400 do nawet 1500 litrów).

Zamknięte stacje automatyczne

Zmiany objęły również same stacje paliw. Te działające w pełni automatycznie, na których nie da się kontrolować nowych zasad, zostały tymczasowo zamknięte. To dodatkowo ograniczyło dostępność punktów tankowania, zwłaszcza w mniej zaludnionych regionach.

Ile kosztuje olej napędowy na słowackich stacjach?

Decyzją, która budzi szczególne kontrowersje jest wprowadzenie innych cen dla kierowców zagranicznych. Rząd postanowił, że cudzoziemcy zapłacą za olej napędowy więcej niż obywatele Słowacji.

Cena oleju napędowego dla kierowców zagranicznych, w tym Polaków jest wyliczana przez słowackiego ministra finansów na podstawie średniej arytmetycznej cen diesla w trzech krajach: Polsce, Czechach i Austrii.

A tam jest znacznie drożej. W Austrii kierowcy płacą nawet 1,95 euro, a w Czechach - 1,74 euro.

Jeszcze w weekend cena oleju napędowego na Słowacji wynosiła około 1,5 euro za litr. Dla Polaków był to czysty zysk, bo za litr paliwa płacili w przeliczeniu około 6,5 zł, tymczasem na krajowych stacjach ceny powoli zbliżają się do 9 zł za litr.

W poniedziałek cena dla Słowaków się nie zmieniła, ale już obcokrajowcy płacą znacznie więcej - cenę wyliczono na 1,826 euro za litr, czyli około 7,8 zł.

Ograniczenia eksportu paliwa na Słowacji

Nowe regulacje obejmują także wywóz oleju napędowego. Paliwo można wywieźć ze Słowacji jedynie w baku samochodu. Transport diesla w kanistrach czy cysternach na sprzedaż za granicą jest zabroniony. Dotyczy to wszystkich krajów, również tych należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego Słowacja wprowadza ograniczenia?

W ostatnich dniach na Słowacji pojawiły się lokalne problemy z dostępnością oleju napędowego. Popyt w rejonach przygranicznych wzrósł do tego stopnia, że okresowo na stacjach brakowało paliwa.

Na sytuację na słowackim rynku paliwowym wpływa nie tylko wojna na Bliskim Wschodzie. Sytuacja pogorszyła się już wcześniej, gdy w lutym doszło do przerwania dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Został on zaatakowany przez Rosjan, a Ukraina twierdzi, że wciąż nie udało się go naprawić.

Wówczas rząd zdecydował się nawet na wprowadzenie stanu wyjątkowego w sektorze naftowym i uruchomienie rezerw strategicznych.

Jak długo będą obowiązywać ograniczenia w tankowaniu oleju napędowego na Słowacji?

Nowe regulacje mają charakter tymczasowy, na razie będą obowiązywać przez 30 dni. W tym czasie władze chcą ustabilizować sytuację na rynku paliw. W zależności od rozwoju sytuacji ograniczenia mogą zostać przedłużone lub zmodyfikowane.

