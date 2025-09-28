W skrócie MG ogranicza przyjmowanie zamówień na samochody z silnikami benzynowymi ze względu na unijne limity emisji CO2.

Polski importer MG planuje elastycznie dostosowywać ofertę, wprowadzając nowe wersje i modyfikując dostępność modeli.

Wzrost cen i dłuższy czas oczekiwania na auta benzynowe może skłonić klientów do wyboru droższych hybryd.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przez fora internetowe przetoczyła się informacja o wstrzymaniu przez polski oddział MG zamówień na spalinowe odmiany bestsellerowych modeli HS i ZS. Na zmianę polityki modelowej najpopularniejszej chińskiej marki w Polsce zwracał uwagę m.in. Michał Hadyś - główny analityk IBRM Samar.

Informacja zelektryzowała wielu polskich nabywców, bo marka MG - m.in. za sprawą bardzo korzystnie skonfigurowanych cenników - jest dziś najchętniej wybieranym chińskim producentem samochodów w naszym kraju. O komentarz do bieżących wydarzeń zwróciliśmy się polskiego importera MG.

MG Motor, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w kwestii wprowadzania nowych pojazdów, podlega również wymaganiom dotyczącym poziomów emisji CO₂. Właśnie ze względu na te regulacje czasowo możemy wstrzymywać przyjmowanie zamówień na niektóre wersje benzynowe modeli MG3, ZS i HS

Przedstawicielka marki uspokaja, że jednocześnie firma planuje "wprowadzenie dodatkowych wersji aut z silnikami benzynowymi" i "elastycznie przesuwa dostępne specyfikacje z innych rynków".

Z drugiej strony przyznaje, że działania importera mające na celu zminimalizowanie wpływu kar za emisję CO2 "mogą skutkować dynamiczną zmianą dostępności" pojazdów w Polsce.

Dlatego zachęcamy, aby klienci sprawdzali aktualną specyfikację i dostępność konkretnych modeli w najbliższym autoryzowanym salonie MG

Co takie deklaracje oznaczać mogą dla polskich klientów MG?

Tylko w bieżącym roku dealerzy MG sprzedali w Polsce przeszło 8,8 tys. samochodów. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 5553 egzemplarze (62,8 proc. ogółu), stanowiły właśnie pojazdy z klasycznymi, benzynowymi jednostkami napędowymi.

Najlepiej sprzedającym się w Polsce modelem marki od miesięcy jest MG HS. Obecnie promocyjne ceny MG HS z silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów (1.5T AT Excite) startują od poziomu 116 900 zł. Za bazową odmianę Excite z ręczną skrzynią zapłacić trzeba od 105 900 zł.

Utrzymywanie w ofercie takich pojazdów wiąże się jednak z naliczeniem przez Komisję Europejską wysokich kar za przekroczenie emisji CO2. Przypomnijmy - od 1 stycznia producentów obowiązuje nowy średni limit emisji ustalony na 93,6 g CO2/km. Każdy gram powyżej tej wartości oznacza nałożenie na producenta kary w wysokości 95 euro od każdego przekraczającego emisję pojazdu. W efekcie kara za MG HS z benzynowym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów, przynajmniej teoretycznie, wynosi obecnie około 7543 euro, czyli 32 122 zł.

Z tego powodu w salonach zadebiutowała niedawno nowa odmiana - MG HS Hybrid+. Auto wyposażone jest w klasyczny układ hybrydowy. Za napęd generatora i kół przedniej osi odpowiada tu benzynowy silnik 1,5 l o mocy 143 KM (230 Nm). Jednostka benzynowa współpracuje z elektrycznym silnikiem trakcyjnym rozwijającym 198 KM i 340 Nm. Systemowe osiągi napędu to 224 KM i 340 Nm, co przekładać ma się na sprint do 100 km/h w 7,9 s i prędkość maksymalną 190 km/h.

Producent deklaruje, że MG HS w odmianie Hybrid+ zużywać ma średnio 5,5 l/100 km wg WLTP, co odpowiada emisji CO2 na poziomie 126 g/km. To wciąż sporo więcej niż przyjęty przez Komisję Europejską limit 93,6 g/km, ale też zauważalnie mniej, niż w benzynowym MG HS z automatem, gdzie emisja wg WLTP wynosi aż 173 g/km (7,6 l/100 km). Pamiętajmy jednak, że MG ma też w ofercie bezemisyjne samochody elektryczne, które skutecznie obniżają bilans CO2 i zmniejszają wysokość kar.

MG HS Hybrid+ debiutuje na polskim rynku materiały prasowe

Niestety hybrydowa odmiana HS jest zauważalnie droższa niż bazowe konfiguracje. MG HS Hybrid+ wyceniony został na 128 900 zł (bazowy poziom wyposażenia to Excite). Klienci chętni na oszczędniejszą wersję muszą więc przygotować dodatkowe 12 tys. zł w stosunku do porównywalnej (Excite) odmiany spalinowej i aż o 23 tys. zł więcej w porównaniu z benzynową wersją otwierającą cenniki.

Z drugiej strony nawet 128 900 zł to wciąż jedna z najtańszych opcji, by stać się właścicielem dużego rodzinnego SUVa z napędem hybrydowym, a cennikową różnicę 12 tys. zł - przynajmniej w teorii - zniwelować mogą przecież niższe koszty tankowania.

Klientom chętnym na zakup nowego MG radzimy jednak monitorować rynek i - przymierzając się do zakupu - obdzwonić okolicznych dealerów, by doprecyzować czy interesująca nas konfiguracja jest aktualnie dostępna i ile wynosić może czas oczekiwania.

Nowy MG HS już w Polsce. Sprawdzamy, jak jeździ chińsko-brytyjska wołowina w pięciu smakach? INTERIA.PL