MG HS drożej o 12 tys. zł. To efekt kar za emisję CO2

Paweł Rygas

MG będzie czasowo wstrzymywać przyjmowanie zamówień na bazowe wersje swoich samochodów z silnikami benzynowymi i - w dłuższej perspektywie - "stopniowo przechodzić na pełne hybrydy jako alternatywę dla tradycyjnych jednostek benzynowych". Dla kupujących może to oznaczać wyższe ceny i ograniczoną dostępność samochodów z klasycznym napędem spalinowym. Wszystko za sprawą kar naliczanych na producentów przez Komisję Europejską za przekroczenie limitów emisji CO2.

MG może czasowo wstrzymywać zamówienia na benzynowe wersje swoich pojazdów. To efekt kar za emisje CO2 naliczanych przez Komisję Europejską
  • MG ogranicza przyjmowanie zamówień na samochody z silnikami benzynowymi ze względu na unijne limity emisji CO2.
  • Polski importer MG planuje elastycznie dostosowywać ofertę, wprowadzając nowe wersje i modyfikując dostępność modeli.
  • Wzrost cen i dłuższy czas oczekiwania na auta benzynowe może skłonić klientów do wyboru droższych hybryd.
Przez fora internetowe przetoczyła się informacja o wstrzymaniu przez polski oddział MG zamówień na spalinowe odmiany bestsellerowych modeli HS i ZS. Na zmianę polityki modelowej najpopularniejszej chińskiej marki w Polsce zwracał uwagę m.in. Michał Hadyś - główny analityk IBRM Samar.

Informacja zelektryzowała wielu polskich nabywców, bo marka MG - m.in. za sprawą bardzo korzystnie skonfigurowanych cenników - jest dziś najchętniej wybieranym chińskim producentem samochodów w naszym kraju. O komentarz do bieżących wydarzeń zwróciliśmy się polskiego importera MG.

MG Motor, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w kwestii wprowadzania nowych pojazdów, podlega również wymaganiom dotyczącym poziomów emisji CO₂. Właśnie ze względu na te regulacje czasowo możemy wstrzymywać przyjmowanie zamówień na niektóre wersje benzynowe modeli MG3, ZS i HS
mówi Interii Paulina Skowron – rzecznik SAIC Motor Poland.

Przedstawicielka marki uspokaja, że jednocześnie firma planuje "wprowadzenie dodatkowych wersji aut z silnikami benzynowymi" i "elastycznie przesuwa dostępne specyfikacje z innych rynków".

Z drugiej strony przyznaje, że działania importera mające na celu zminimalizowanie wpływu kar za emisję CO2 "mogą skutkować dynamiczną zmianą dostępności" pojazdów w Polsce.

Dlatego zachęcamy, aby klienci sprawdzali aktualną specyfikację i dostępność konkretnych modeli w najbliższym autoryzowanym salonie MG
mówi w rozmowie z Interią.

Co takie deklaracje oznaczać mogą dla polskich klientów MG?

Tylko w bieżącym roku dealerzy MG sprzedali w Polsce przeszło 8,8 tys. samochodów. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 5553 egzemplarze (62,8 proc. ogółu), stanowiły właśnie pojazdy z klasycznymi, benzynowymi jednostkami napędowymi.

Najlepiej sprzedającym się w Polsce modelem marki od miesięcy jest MG HS. Obecnie promocyjne ceny MG HS z silnikiem benzynowym i automatyczną skrzynią biegów (1.5T AT Excite) startują od poziomu 116 900 zł. Za bazową odmianę Excite z ręczną skrzynią zapłacić trzeba od 105 900 zł.

Utrzymywanie w ofercie takich pojazdów wiąże się jednak z naliczeniem przez Komisję Europejską wysokich kar za przekroczenie emisji CO2. Przypomnijmy - od 1 stycznia producentów obowiązuje nowy średni limit emisji ustalony na 93,6 g CO2/km. Każdy gram powyżej tej wartości oznacza nałożenie na producenta kary w wysokości 95 euro od każdego przekraczającego emisję pojazdu. W efekcie kara za MG HS z benzynowym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów, przynajmniej teoretycznie, wynosi obecnie około 7543 euro, czyli 32 122 zł.

Z tego powodu w salonach zadebiutowała niedawno nowa odmiana - MG HS Hybrid+. Auto wyposażone jest w klasyczny układ hybrydowy. Za napęd generatora i kół przedniej osi odpowiada tu benzynowy silnik 1,5 l o mocy 143 KM (230 Nm). Jednostka benzynowa współpracuje z elektrycznym silnikiem trakcyjnym rozwijającym 198 KM i 340 Nm. Systemowe osiągi napędu to 224 KM i 340 Nm, co przekładać ma się na sprint do 100 km/h w 7,9 s i prędkość maksymalną 190 km/h.

Producent deklaruje, że MG HS w odmianie Hybrid+ zużywać ma średnio 5,5 l/100 km wg WLTP, co odpowiada emisji CO2 na poziomie 126 g/km. To wciąż sporo więcej niż przyjęty przez Komisję Europejską limit 93,6 g/km, ale też zauważalnie mniej, niż w benzynowym MG HS z automatem, gdzie emisja wg WLTP wynosi aż 173 g/km (7,6 l/100 km). Pamiętajmy jednak, że MG ma też w ofercie bezemisyjne samochody elektryczne, które skutecznie obniżają bilans CO2 i zmniejszają wysokość kar.

Nowoczesny samochód SUV typu hybrid w odcieniu szarości, stojący na tle pomarańczowej ściany w dobrze oświetlonym miejscu. Duże felgi, charakterystyczny grill oraz logo producenta podkreślają nowoczesny charakter pojazdu.
MG HS Hybrid+ debiutuje na polskim rynkumateriały prasowe

Niestety hybrydowa odmiana HS jest zauważalnie droższa niż bazowe konfiguracje. MG HS Hybrid+ wyceniony został na 128 900 zł (bazowy poziom wyposażenia to Excite). Klienci chętni na oszczędniejszą wersję muszą więc przygotować dodatkowe 12 tys. zł w stosunku do porównywalnej (Excite) odmiany spalinowej i aż o 23 tys. zł więcej w porównaniu z benzynową wersją otwierającą cenniki.

Z drugiej strony nawet 128 900 zł to wciąż jedna z najtańszych opcji, by stać się właścicielem dużego rodzinnego SUVa z napędem hybrydowym, a cennikową różnicę 12 tys. zł - przynajmniej w teorii - zniwelować mogą przecież niższe koszty tankowania.

Klientom chętnym na zakup nowego MG radzimy jednak monitorować rynek i - przymierzając się do zakupu - obdzwonić okolicznych dealerów, by doprecyzować czy interesująca nas konfiguracja jest aktualnie dostępna i ile wynosić może czas oczekiwania.

Nowy MG HS już w Polsce. Sprawdzamy, jak jeździ chińsko-brytyjska wołowina w pięciu smakach?INTERIA.PL

