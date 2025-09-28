W skrócie W Chinach otwarto najwyższy most drogowy na świecie, znajdujący się 625 metrów nad ziemią.

Nowy most w prowincji Kuejczou pobił dwa światowe rekordy – jest jednocześnie najwyższy i najdłuższy na świecie.

Dzięki tej konstrukcji przejazd między powiatami znacznie się skrócił, a region stał się światowym centrum budownictwa mostowego.

Chińczycy wyspecjalizowali się w budowie niezwykle wysokich mostów. Nowa konstrukcja, znajdująca się w prowincji Kuejczou pokonała o 60 m dotychczasowego rekordzistę, czyli most Duge, który znajduje się zaledwie 200 km dalej.

Nowy chiński most pobił dwa światowe rekordy

Nowy obiekt pobił jeszcze jeden rekord. Wznoszący się nad kanionem Huajiang most ma 2890 m długości i stał się nowym najdłuższym mostem świata. Główne przęsło przerzucone nad płynącą dnem kanionu rzeką Beipan ma 1420 m długości.

Cały most został zmontowany z 93 stalowych kratownic o łącznej masie przekraczającej 21 tys. ton. To trzy razy tyle, co wynosi waga Wieży Eiffla.

Tak wygląda budowa rekordowej przeprawy LIU XU AFP

Dzięki nowej przeprawie nad rzeką Beipan przejazd między powiatami Zhenfeng i Guanling skróci się z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut.

Chińczycy to specjaliści w budowie niezwykłych mostów

Chińskie media podkreślają, że górzysta prowincja Kuejczou to prawdziwe światowe centrum mostowej. W tym regionie znajduje się około 32 tys. gotowych lub budowanych mostów, w tym niemal połowa ze 100 najwyższych mostów świata.

Co więcej, spośród 50 najwyższych mostów na świecie tylko trzy znajdują się poza granicami Chin.

