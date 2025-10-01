W skrócie Wykonawca złożył wniosek o decyzję ZRID dla odcinka S17 między Piaskami a Łopiennikiem, co przybliża początek budowy tej trasy.

Na 16-kilometrowej trasie S17 powstaną trzy nowe węzły, drogi lokalne oraz zabezpieczenia środowiskowe.

Cała inwestycja od Piask do granicy z Ukrainą podzielona jest na dziewięć odcinków, a jej realizacja nabiera tempa.

Dwujezdniowa trasa S17 przebiegać będzie przez teren powiatów świdnickiego i krasnostawskiego oraz gmin Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny, jednakże wytyczony został nowy ślad wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Droga rozpocznie się na przebudowywanym węźle Piaski Wschód, gdzie S17 krzyżować się będzie z S12 łączącą Piaski z Dorohuskiem. Na trasie planowane są trzy węzły drogowe - Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Dodatkowe 16 kilometrów trasy S17. Inwestycja za 810 mln zł

W ramach inwestycji powstaną również drogi lokalne, a także obiekty inżynieryjne, odwodnienie oraz oświetlenie dróg w obrębie węzłów. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, ekrany akustyczne oraz przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie również system zarządzania ruchem. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac odpowiada konsorcjum Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Construcciones. Wartość umowy na realizację drogi wynosi prawie 810 mln zł.

Co oznacza wydanie decyzji ZRID? Coraz bliżej rozpoczęcia budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S17

Wydanie decyzji ZRID pozwoli wykonawcy na rozpoczęcie prac budowlanych oraz określenie granic terenu przewidzianego pod budowę drogi. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, a postępowanie to poprowadzi Wojewoda Lubelski. Standardowo już niezależni biegli rzeczoznawcy oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji oraz wypłaty odszkodowań.

Kiedy kierowcy przejadą od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą w Hrebennem?

Budowa trasy od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą w Hrebennem o długości 115 km podzielona jest na dziewięć odcinków, a jej wartość wynosi 4,5 mld zł. Zaawansowanie na poszczególnych fragmentach różni się od siebie, co jest efektem różnych terminów uzyskania decyzji środowiskowych czy ZRID, a także podpisania umów z wykonawcami.

Rozpoczęły się już pierwsze prace na odcinkach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne o łącznej długości 30 km. GDDKiA przewiduje, że jeszcze w bieżącym roku uzyskana zostanie decyzja ZRID dla fragmentu Zamość Południe - Tomaszów Lubelski o długości 18,5 km.

Z kolei dla odcinków Piaski Wschód - Łopiennik oraz Izbica - Zamość Sitaniec złożone zostały wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID, a niebawem dokumentacja obejmie również fragment Krasnystaw - Izbica. Jeszcze w 2025 r. ogłoszone zostaną przetargi na dwa brakujące odcinki o łącznej długości ponad 20 km, które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą. Ostatnią częścią będzie 2-kilometrowy odcinek w okolicy Hrebennego, który prowadzić będzie do planowanego terminala na granicy. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tego fragmentu drogi.

