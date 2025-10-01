W skrócie Toyota wprowadza cztery nowe modele samochodów elektrycznych do Europy, by przygotować się na nadchodzące, bardziej rygorystyczne limity emisji CO2.

Nowe auta oferują milion kilometrów gwarancji na baterię oraz niskie zużycie energii, co ma przekonać głównie klientów biznesowych.

Debiutujące modele, takie jak BZ4X i Urban Cruiser, mają pomóc obniżyć średnią emisję Toyoty i przedłużyć obecność hybryd na rynku.

Odpowiedź jest prosta. Japońska marka już dziś szykuje się na kolejną, zaplanowaną na 2030 rok, obniżkę limitów dotyczących emisji CO2. Zgodnie z planem Komisji Europejskiej, już za niespełna cztery lata średni dopuszczalny limit emisji CO2, po przekroczeniu którego na producentów nakładane są gigantyczne kary, spadnie z aktualnych 93,6 g CO2/km do zaledwie 50 gramów CO2/km.

By w limicie zmieścił się samochód z napędem spalinowym, jego średnie "homologacyjne" zużycie paliwa musiałoby wynosić - uwaga - 2,15 l/100 km.

Takiego poziomu nie będą w stanie uzyskać żadne auta spalinowe za wyjątkiem części pojazdów wyposażonych w napędy plug-in. Mówiąc wprost - by jak najdłużej móc oferować nabywcom klasyczne hybrydy, które cieszą się ogromnym wzięciem zwłaszcza na takich rynkach jak Polska, producent musi mieć w ofercie "wolumenowe" modele elektryczne. Tylko takie podejście pozwoli obniżyć średnią emisję dla całej marki i - jeszcze przez kilka lat - utrzymać w cennikach auta spalinowe.

Jasnym jest, że np. w Polsce, gdzie udział aut elektrycznych w ogóle rejestracji to obecnie rekordowe 7,8 proc. (dane sierpniowe), żaden z nowych elektryków Toyoty nie stanie się bestsellerem. Tyle, że marka musi przekonać do nich nabywców na bogatszych i lepiej zelektryfikowanych (pod względem infrastruktury) rynkach, by w krajach takich jak Polska czy Czechy, móc oferować klasyczne, cenione przez klientów hybrydy.

W jaki sposób Toyota chce sprostać temu wyzwaniu? Odpowiedzią są zaprezentowane w Katowicach nowe modele BZ4X, BZ4X Touring, C-HR+ i Urban Criuser. Wszystkie to ładowane z gniazdka elektryki szyte na miarę potrzeb i wymagań europejskich nabywców. Jak Toyota planuje zachęcić ich do wyboru europejskich nabywców?

Japończycy postawili na sprawdzone rozwiązania. Chcą wabić klientów do salonów niskim zużyciem energii i typową dla marki trwałością. Przykładowo - nowe baterie akumulatorów mają 10 lat gwarancji limitowanej przebiegiem miliona kilometrów. Takie podejście to jasny komunikat dla nabywców biznesowych, by nie obawiali się jednego z największych problemów współczesnych aut elektrycznych, czyli utraty wartości.

Dlaczego akurat oni? Bo to nabywcy firmowi odpowiadają dziś za ponad 60 proc. rejestracji w UE, a Komisja Europejska szykuje się właśnie do "przyspieszenia tempa elektryfikacji flot". Mówiąc prościej - wszystko wskazuje na to, m.in. za sprawą nowych "rozwiązań fiskalnych", firmy "zachęcone" zostaną do wymiany swoich flot ze spalinowych na elektryczne na długo przed planowanym na 2035 rok zakazem rejestracji w UE aut spalinowych.

Toyota chce też kupić nabywców niskimi kosztami eksploatacji. W przypadku rodzinnych modeli BZ4X czy CH-R+ producent deklaruje zużycie energii na poziomie nawet poniżej 14 kWh/100 km. Biorąc pod uwagę aktualne dane Ministerstwa Rozwoju, co do kosztów energii elektrycznej w Polsce (2,61 zł za kWh na ładowarkach komercyjnych), pokonanie dystansu 100 km korzystając z publicznej sieci ładowania kosztować może użytkownika 36,5 zł. Ładując auto z własnego gniazdka, nawet jeśli nie dysponuje się fotowoltaiką, koszt przejechania 100 km wynosić może poniżej 15 zł.

Na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach Toyota zaprezentowała aż cztery nowe samochody elektryczne dla Europy Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Kiedy nowe elektryczne Toyoty trafią na rynek? Pierwsza w salonach pojawi się kompletnie odświeżona Toyota BZ4X, która otrzymała gruntownie zmodernizowany układ napędowy i system zarządzania energią. W Polsce zmodernizowanego modelu spodziewać się można jeszcze przed końcem roku. Zaraz po niej, wiosną, cenniku uzupełnią BZ4X Touring z wydłużonym nadwoziem i większym bagażnikiem oraz rodzinny C-HR+. W połowie roku do salonów trafić ma miejski crossover Toyota Urban Cruiser. Chociaż nazwa sugeruje stricte miejskie przeznaczenie, auto mierzy aż 4,28 m długości i oferuje zaskakująco przestronne wnętrze.

Czy taka ofensywa modelowa wystarczy, by przekonać europejskich nabywców do nowych elektrycznych modeli japońskiego producenta? Miejmy nadzieję, że tak, bo każdy sprzedany w Europie elektryk obniża bilans emisji CO2 Toyoty i przedłuża rynkowy żywot kochanych przez polskich nabywców samochodów hybrydowych.

