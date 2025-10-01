W skrócie Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad podwyżkami opłat dla kierowców, dotyczących m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Stawki za wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych mają wzrosnąć trzykrotnie, a opłaty za inne dokumenty i tablice wzrosną o kilkanaście procent.

Nowe opłaty zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2026 roku, 14 dni od opublikowania rozporządzeń.

Z opublikowanego niedawno wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury wynika, że trwają prace nad dwoma nowymi rozporządzeniami dotyczącymi kierowców. Po zapowiedzianej podwyżce cen badań technicznych, która zacznie obowiązywać 19 września, resort zajął się również wnioskami gmin i powiatów. Już teraz wiadomo, że w najbliższych miesiącach wzrosną koszty wydania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic.

Nowe stawki opłat za wydanie tablic rejestracyjnych

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że stawki za wydanie tablic rejestracyjnych pozostają niezmienione od 2004 roku, a opłaty za dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepki legalizacyjne i tymczasowe obowiązują w tej samej wysokości od 2010 roku. Resort wskazuje, że w tym okresie znacząco wzrosły zarówno ceny towarów i usług, jak i płaca minimalna. Dlatego zaproponowano jednorazowe podniesienie opłat administracyjnych za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i ich duplikatów oraz tablic rejestracyjnych o 11,4 proc., a następnie o kolejne 3,6 proc., czyli o wskaźnik inflacji z lat 2023 i 2024.

Powyższe skutkować będzie skumulowanym podniesieniem wysokości opłat o 15,41 proc., z uwzględnieniem zasady ich zaokrąglenia w górę do 0,50 złotego albo do złotego

W praktyce oznacza to, że:

opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wzrośnie z obecnych 54,00 zł do 62,50 zł,

oplata za wydanie pozwolenia czasowego wzrośnie z obecnych 13,50 zł do 16,00 zł,

płata za wydanie tablic zwyczajnych wzrośnie obecnych 80,00 zł do 92,50 zł,

oplata za wydanie tablicy motocyklowej wzrośnie z obecnych 40,00 zł do 46,50 zł,

opłata za wydanie tablicy motorowerowej wzrośnie z obecnych 30,00 zł do 35,00 zł,

opłata za wydanie znaku legalizacyjnego wzrośnie z obecnych 12,50 zł do 14,50 zł.

Chcesz się wyróżniać, zapłacisz trzy razy tyle. Nowe ceny tablic indywidualnych

Resort infrastruktury zapowiada również realizację postulatu samorządów dotyczącego podniesienia opłaty za tablice indywidualne. W tym przypadku skala zmian jest wyjątkowo duża - cena wzrośnie z obecnych 1000 zł aż do 3000 zł.

Znaczące zmiany czekają także kierowców w przypadku wyrabiania wtórników tablic rejestracyjnych. Obecnie koszt jednej tablicy wynosi połowę ceny kompletu, jednak według nowej propozycji opłata miałaby wynosić 100 proc. stawki.

Więcej nie tylko za tablice. Podrożeją też prawa jazdy

Kolejny z projektów przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy. Jak podkreśla resort, stawki te pozostają niezmienione od 12 lat, podczas gdy w tym czasie znacząco wzrosła zarówno płaca minimalna, jak i koszty produkcji dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Rejestracja samochodu będzie droższa Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

W tym przypadku podwyżka - w ujęciu procentowym - ma być analogiczna jak przy dowodach rejestracyjnych i nalepkach legalizacyjnych, co oznacza wzrost cen o 15,41 proc.

W praktyce oznacza to, że opłata za wydanie prawa jazdy wyniesie 115,50 zł zamiast dotychczasowych 100 zł, natomiast opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wzrośnie do 40,50 zł (z 35 zł). Bez zmian pozostać ma natomiast wysokość opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem, która nadal wynosić będzie 30 zł.

Od kiedy drożej w wydziałach komunikacji?

Z najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury wynika, że odpowiednie rozporządzenia podnoszące opłaty mają zostać opublikowane w I kwartale 2026 r., a wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

